https://arabic.sputniknews.com/20220216/إطلاق-نار-وانفجارات-تهز-العاصمة-الصومالية-مقديشو-1058675926.html
إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو
إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو
قال وزير الأمن الداخلي الصومالي إن العاصمة مقديشو شهدت إطلاق نار وانفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مع مهاجمة متشددين من حركة الشباب مراكز... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T03:48+0000
2022-02-16T03:48+0000
2022-02-16T03:50+0000
حركة الشباب
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وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش".وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو"، لافتا إلى إن الشرطة ستقدم مزيدا من التفاصيل عن الهجمات.ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/مقتل-4-مدنيين-على-الأقل-إثر-انفجار-لغم-أرضي-جنوبي-الصومال-1058552041.html
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حركة الشباب
إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو
03:48 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 03:50 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
قال وزير الأمن الداخلي الصومالي إن العاصمة مقديشو شهدت إطلاق نار وانفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مع مهاجمة متشددين من حركة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.
وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش".
وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو"، لافتا إلى إن الشرطة ستقدم مزيدا من التفاصيل عن الهجمات.
ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية
ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.