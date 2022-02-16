https://arabic.sputniknews.com/20220216/إعلام-أنصار-الله-تعلن-وصول-14-صيادا-بعد-46-يوما-من-احتجازهم-في-السعودية-1058694758.html
إعلام: أنصار الله تعلن وصول 14 صيادا بعد 46 يوما من احتجازهم في السعودية
إعلام: أنصار الله تعلن وصول 14 صيادا بعد 46 يوما من احتجازهم في السعودية
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأربعاء، وصول 14 صياداً يمنياً قالت إنهم كانوا محتجزين لدى السلطات السعودية. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:19+0000
2022-02-16T13:19+0000
2022-02-16T13:19+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616069_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_772721a8efea7089174f286b19d3f642.jpg
وقال وزير الثروة السمكية في حكومة الإنفاذ الوطني المشكلة من أنصار الله، محمد الزبيري، إن "9 صيادين على متن جلبتين مرحلين من قبل العدو السعودي وصلوا إلى ميناء الصليف شمال محافظة الحديدة"، وذلك حسب موقع وزارة الدفاع في صنعاء "26 سبتمبرنت".وأضاف الزبيري أن الصيادين "كانوا محتجزين 46 يوماً"، مشيراً إلى "أن 5 صيادين أيضا كانوا محتجزين لدى العدو السعودي وصلوا برا عبر منفذ الوديعة على الحدود اليمنية السعودية".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/زعيم-أنصار-الله-يقول-إن-أمريكا-وإسرائيل-تجندان-النظامين-السعودي-والإماراتي-لتنفيذ-أهدافهما-1058647670.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616069_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb020ff58b316fb21e35cd25518ba688.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم
إعلام: أنصار الله تعلن وصول 14 صيادا بعد 46 يوما من احتجازهم في السعودية
تابعنا عبر
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأربعاء، وصول 14 صياداً يمنياً قالت إنهم كانوا محتجزين لدى السلطات السعودية.
وقال وزير الثروة السمكية في حكومة الإنفاذ الوطني المشكلة من أنصار الله، محمد الزبيري، إن "9 صيادين على متن جلبتين مرحلين من قبل العدو السعودي وصلوا إلى ميناء الصليف شمال محافظة الحديدة"، وذلك حسب موقع وزارة الدفاع في صنعاء "26 سبتمبرنت".
وأضاف الزبيري أن الصيادين "كانوا محتجزين 46 يوماً"، مشيراً إلى "أن 5 صيادين أيضا كانوا محتجزين لدى العدو السعودي وصلوا برا عبر منفذ الوديعة على الحدود اليمنية السعودية".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.