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https://arabic.sputniknews.com/20220216/إعلام-الأسطول-السادس-الأمريكي-يحشد-أضخم-قوة-بحرية-تحت-قيادته-منذ-2018-1058686733.html
إعلام: الأسطول السادس الأمريكي يحشد أضخم قوة بحرية تحت قيادته منذ 2018
إعلام: الأسطول السادس الأمريكي يحشد أضخم قوة بحرية تحت قيادته منذ 2018
قالت مجلة أمريكية، إن المدمرات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة عمليات الأسطول السادس في أوروبا هدفها تعزيز قدراته العسكرية، مشيرة إلى أنها... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:53+0000
2022-02-16T10:53+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
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وأوضحت "ناشيونال إنترست" في تقرير عن عملية الحشد الأمريكية، نشرته الثلاثاء، أن حجم الحشود العسكرية التي تعمل في منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لحلفاء أمريكا.ولفتت المجلة إلى أن المدمرات التي تم إرسالها إلى منطقة عمليات الأسطول السادس من فئة "أرلي بيرك"، وأنها تعمل في مسرح العمليات الأوروبي التابع للأسطول السادس لدعم مهام حلفائها في حلف الناتو.وأوضحت المجلة أن المدمرات الأربع غادرت موانئها في فيرجينيا وفلوريدا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن واشنطن أعلنت أن تلك العملية لا تمثل ردا على التصعيد مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.وذكرت المجلة أن المدمرات الأربع ستعمل تحت قيادة الأسطول السادس الأمريكي الموجودة في نابولي في إيطاليا.وتمتلك المدمرات الأربع أنظمة دفاع جوي متطورة مصممة للتصدي للصواريخ الباليستية، وستقوم بدعم مهام 4 مدمرات أخرى طراز "ايجيس" للدفاع الصاروخي موجودة في منطقة عمليات الأسطول السادس في إسبانيا، إضافة إلى حاملة الطائرات "هاري ترومان" والقوة المرافقة لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إعلام-طرادات-الأسطول-الروسي-توجه-تحذيرا-إلى-حلف-الأطلسي-1058676863.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي

إعلام: الأسطول السادس الأمريكي يحشد أضخم قوة بحرية تحت قيادته منذ 2018

10:53 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / Benjamin DOBBS / US NAVYالمدمرة الأمريكية "أرلي بيرك"
المدمرة الأمريكية أرلي بيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / Benjamin DOBBS / US NAVY
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قالت مجلة أمريكية، إن المدمرات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة عمليات الأسطول السادس في أوروبا هدفها تعزيز قدراته العسكرية، مشيرة إلى أنها أضخم عملية حشد للوحدات البحرية في تلك المنطقة منذ 2018.
وأوضحت "ناشيونال إنترست" في تقرير عن عملية الحشد الأمريكية، نشرته الثلاثاء، أن حجم الحشود العسكرية التي تعمل في منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لحلفاء أمريكا.
ولفتت المجلة إلى أن المدمرات التي تم إرسالها إلى منطقة عمليات الأسطول السادس من فئة "أرلي بيرك"، وأنها تعمل في مسرح العمليات الأوروبي التابع للأسطول السادس لدعم مهام حلفائها في حلف الناتو.
سفن الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
إعلام: طرادات الأسطول الروسي توجه تحذيرا إلى حلف الأطلسي
06:32 GMT
وأوضحت المجلة أن المدمرات الأربع غادرت موانئها في فيرجينيا وفلوريدا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن واشنطن أعلنت أن تلك العملية لا تمثل ردا على التصعيد مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.
وذكرت المجلة أن المدمرات الأربع ستعمل تحت قيادة الأسطول السادس الأمريكي الموجودة في نابولي في إيطاليا.
وتمتلك المدمرات الأربع أنظمة دفاع جوي متطورة مصممة للتصدي للصواريخ الباليستية، وستقوم بدعم مهام 4 مدمرات أخرى طراز "ايجيس" للدفاع الصاروخي موجودة في منطقة عمليات الأسطول السادس في إسبانيا، إضافة إلى حاملة الطائرات "هاري ترومان" والقوة المرافقة لها.
© Sputnikمعلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
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