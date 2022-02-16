https://arabic.sputniknews.com/20220216/إيني-تعلن-موعد-استئناف-تدفق-الغاز-الليبي-إلى-إيطاليا--1058723672.html
إيني تعلن موعد استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا
إيني تعلن موعد استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا
أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة موعد تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا، بعد أن كان قد توقف نتيجة لأعمال صيانة لمنشآت في مجمع مليتة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T21:40+0000
2022-02-16T21:40+0000
2022-02-16T21:40+0000
شركة إيني الإيطالية
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت شركة إيني في مذكرة تم نشرها على موقع (جي.إم.إي) التي تدير سوق الطاقة الإيطالية اليوم الأربعاء، إن التدفقات "ستستأنف تدريجيا اعتبارا من 17 فبراير/ شباط"، بحسب "رويترز".وكانت الشركة قد ذكرت وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أن تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من الرابع من فبراير/ شباط، وسوف تصل إلى حاجز الصفر من الخامس من فبراير مع استمرار أعمال الصيانة حتى 19 فبراير.وتغطي التدفقات عبر خط أنابيب الدفق الأخضر الذي ينقل الغاز من ليبيا إلى إيطاليا 2.5 بالمئة فقط من إجمالي الطلب اليومي لإيطاليا.وتحصل إيطاليا، التي تستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من الغاز، على غالبية إمداداتها من روسيا والجزائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/بوتين--روسيا-وإيطاليا-تحافظان-على-تعاون-اقتصادي-عال-خلال-الوباء-1057194106.html
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شركة إيني الإيطالية, أخبار ليبيا اليوم
إيني تعلن موعد استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا
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أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة موعد تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا، بعد أن كان قد توقف نتيجة لأعمال صيانة لمنشآت في مجمع مليتة.
وقالت شركة إيني
في مذكرة تم نشرها على موقع (جي.إم.إي) التي تدير سوق الطاقة الإيطالية اليوم الأربعاء، إن التدفقات "ستستأنف تدريجيا اعتبارا من 17 فبراير/ شباط"، بحسب "رويترز".
وكانت الشركة قد ذكرت وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أن تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من الرابع من فبراير/ شباط، وسوف تصل إلى حاجز الصفر من الخامس من فبراير مع استمرار أعمال الصيانة حتى 19 فبراير.
وتغطي التدفقات عبر خط أنابيب الدفق الأخضر الذي ينقل الغاز من ليبيا إلى إيطاليا 2.5 بالمئة فقط من إجمالي الطلب اليومي لإيطاليا.
وتحصل إيطاليا، التي تستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من الغاز، على غالبية إمداداتها من روسيا والجزائر.