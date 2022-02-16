https://arabic.sputniknews.com/20220216/اتحاد-الكرة-المصري-يكشف-سبب-الإطاحة-بشوقي-غريب-1058692749.html
اتحاد الكرة المصري يكشف سبب الإطاحة بشوقي غريب
اتحاد الكرة المصري يكشف سبب الإطاحة بشوقي غريب
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب الإطاحة بشوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:37+0000
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وقال وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه "تم النظر في خطة المنتخب في الفترة المقبلة واتضح عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخب إلا في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، في العام المقبل لذلك فضل المجلس توفير النفقات من مرتبات وخلافه".وأضاف العطار: "قمت بمهمة إخبار شوقي غريب بالقرار قبل الإعلان الرسمي، وتلقى غريب الأمر بصدر رحب".وأشار إلى أن غريب أكد أنه "تحت أمر المنتخب في أي وقت وهو راضي طالما القرار في الصالح العام".وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة شوقي غريب من منصبه كمدير فني للمنتخب الأولمبي بعد توديع أولمبياد طوكيو من دور الثمانية في منافسات كرة القدم، إلا أن الاتحاد ذاته أعاد تكليف غريب من جديد ذات المسؤولية، وهو ما أثار أسئلة كثيرة حول الأسباب التي أدت إلى إقالته وعودته من جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20210703/شوقي-غريب-يكشف-تفاصيل-استثناء-لاعبي-الأهلي-من-أولمبياد-طوكيو-فيديو-1049457023.html
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أخبار مصر الآن
اتحاد الكرة المصري يكشف سبب الإطاحة بشوقي غريب
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب الإطاحة بشوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي.
وقال وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه "تم النظر في خطة المنتخب في الفترة المقبلة واتضح عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخب إلا في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، في العام المقبل لذلك فضل المجلس توفير النفقات من مرتبات وخلافه".
وأضاف العطار: "قمت بمهمة إخبار شوقي غريب
بالقرار قبل الإعلان الرسمي، وتلقى غريب الأمر بصدر رحب".
وأشار إلى أن غريب أكد أنه "تحت أمر المنتخب في أي وقت وهو راضي طالما القرار في الصالح العام".
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة شوقي غريب من منصبه كمدير فني للمنتخب الأولمبي بعد توديع أولمبياد طوكيو
من دور الثمانية في منافسات كرة القدم، إلا أن الاتحاد ذاته أعاد تكليف غريب من جديد ذات المسؤولية، وهو ما أثار أسئلة كثيرة حول الأسباب التي أدت إلى إقالته وعودته من جديد.