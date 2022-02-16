https://arabic.sputniknews.com/20220216/اشتية-مصدوم-من-إطلاق-جنود-إسرائيليين-كلبا-لينهش-جسد-فلسطيني-1058722420.html
اشتية "مصدوم" من إطلاق جنود إسرائيليين كلبا لينهش جسد فلسطيني
اشتية "مصدوم" من إطلاق جنود إسرائيليين كلبا لينهش جسد فلسطيني
عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن صدمته من مقطع مصور يظهر تعامل جنود من الجيش الإسرائيلي بطريقة وحشية مع شاب فلسطيني أثناء اعتقاله في... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T20:46+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اشتية عبر عن صدمته من المشهد البشع لاعتقال الشاب مالك معلا البالغ من العمر 19 عاما، من منزله في مدينة البيرة الأسبوع الماضي.وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية "تركت كلبا متوحشا ينهش جسد الشاب قبل اعتقاله".وطالب اشتية الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة "سياسات وممارسات التنكيل والعنصرية والاضطهاد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين من الشبان والأطفال والفتيات".وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قد نشرت مقطعا مصورا، وقالت إن "جيش الاحتلال تعمد ترك كلب بوليسي ينهش الشاب مالك معلا، ويرعبه".وأشارت إلى أن الحادث وقع يوم الإثنين الماضي عندما اعتقلته قوة إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/إصابة-فلسطيني-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1058520742.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
اشتية "مصدوم" من إطلاق جنود إسرائيليين كلبا لينهش جسد فلسطيني
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عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن صدمته من مقطع مصور يظهر تعامل جنود من الجيش الإسرائيلي بطريقة وحشية مع شاب فلسطيني أثناء اعتقاله في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية
أن اشتية عبر عن صدمته من المشهد البشع لاعتقال الشاب مالك معلا البالغ من العمر 19 عاما، من منزله في مدينة البيرة الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية
"تركت كلبا متوحشا ينهش جسد الشاب قبل اعتقاله".
وطالب اشتية الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة "سياسات وممارسات التنكيل والعنصرية والاضطهاد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين من الشبان والأطفال والفتيات".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قد نشرت مقطعا مصورا، وقالت إن "جيش الاحتلال تعمد ترك كلب بوليسي ينهش الشاب مالك معلا، ويرعبه".
وأشارت إلى أن الحادث وقع يوم الإثنين الماضي عندما اعتقلته قوة إسرائيلية.