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اشتية "مصدوم" من إطلاق جنود إسرائيليين كلبا لينهش جسد فلسطيني
اشتية "مصدوم" من إطلاق جنود إسرائيليين كلبا لينهش جسد فلسطيني
عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن صدمته من مقطع مصور يظهر تعامل جنود من الجيش الإسرائيلي بطريقة وحشية مع شاب فلسطيني أثناء اعتقاله في... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T20:46+0000
2022-02-16T20:46+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اشتية عبر عن صدمته من المشهد البشع لاعتقال الشاب مالك معلا البالغ من العمر 19 عاما، من منزله في مدينة البيرة الأسبوع الماضي.وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية "تركت كلبا متوحشا ينهش جسد الشاب قبل اعتقاله".وطالب اشتية الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة "سياسات وممارسات التنكيل والعنصرية والاضطهاد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين من الشبان والأطفال والفتيات".وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قد نشرت مقطعا مصورا، وقالت إن "جيش الاحتلال تعمد ترك كلب بوليسي ينهش الشاب مالك معلا، ويرعبه".وأشارت إلى أن الحادث وقع يوم الإثنين الماضي عندما اعتقلته قوة إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/إصابة-فلسطيني-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1058520742.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

اشتية "مصدوم" من إطلاق جنود إسرائيليين كلبا لينهش جسد فلسطيني

20:46 GMT 16.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / POOL
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عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن صدمته من مقطع مصور يظهر تعامل جنود من الجيش الإسرائيلي بطريقة وحشية مع شاب فلسطيني أثناء اعتقاله في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اشتية عبر عن صدمته من المشهد البشع لاعتقال الشاب مالك معلا البالغ من العمر 19 عاما، من منزله في مدينة البيرة الأسبوع الماضي.
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
إصابة فلسطيني في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
13 فبراير, 21:17 GMT
وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية "تركت كلبا متوحشا ينهش جسد الشاب قبل اعتقاله".
وطالب اشتية الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة "سياسات وممارسات التنكيل والعنصرية والاضطهاد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين من الشبان والأطفال والفتيات".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قد نشرت مقطعا مصورا، وقالت إن "جيش الاحتلال تعمد ترك كلب بوليسي ينهش الشاب مالك معلا، ويرعبه".
وأشارت إلى أن الحادث وقع يوم الإثنين الماضي عندما اعتقلته قوة إسرائيلية.
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