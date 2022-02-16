https://arabic.sputniknews.com/20220216/الإعلامية-نادية-الزعبي-تعلق-على-تسريب-فيديو-مسيء-لها-1058697056.html
الإعلامية نادية الزعبي تعلق على تسريب فيديو مسيء لها
الإعلامية نادية الزعبي تعلق على تسريب فيديو مسيء لها
علقت الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي على تداول تسريب لفيديو مسيء لها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، حتى أصبح ضمن المحتويات الأكثر بحثا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:45+0000
2022-02-16T13:45+0000
2022-02-16T13:48+0000
مجتمع
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وقال موقع "الفن" إن الزعبي خرجت عن صمتها وأوضحت حقيقة الأمور، حيث قالت إنها كانت في تصوير برنامج جديد، وفوجئت بعد انتهاء تصوير الحلقة الاولى بعشرات المكالمات، فخشيت من أن يكون مكروها قد أصاب عائلتها.اتصلت الزعبي بصديقتها التي سألتها بدورها عن الفيديو المسرب، فأجابتها الزعبي بأنها لا تعرف شيئا عن هذا الأمر، لكن عندما بحثت عبر غوغل تفاجأت من زج اسمها في فيديو ليس لها.واختتمت الزعبي بأنها قررت استكمال التصوير ومن ثم عادت إلى المنزل لتتساءل لماذا يشوه الشخص الذي اختلق ها الفيديو سمعتها بكذب، وتساءلت مستنكرة: "هل فكر أن لي أهل وعائلة، وأني أم لطفلة بريئة وبنت لأب عظيم وليا أقارب وأسرة محترمة؟".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الإعلامية نادية الزعبي تعلق على تسريب فيديو مسيء لها
13:45 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 13:48 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
علقت الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي على تداول تسريب لفيديو مسيء لها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، حتى أصبح ضمن المحتويات الأكثر بحثا.
وقال موقع "الفن"
إن الزعبي خرجت عن صمتها وأوضحت حقيقة الأمور، حيث قالت إنها كانت في تصوير برنامج جديد، وفوجئت بعد انتهاء تصوير الحلقة الاولى بعشرات المكالمات، فخشيت من أن يكون مكروها قد أصاب عائلتها.
اتصلت الزعبي بصديقتها التي سألتها بدورها عن الفيديو المسرب، فأجابتها الزعبي بأنها لا تعرف شيئا عن هذا الأمر، لكن عندما بحثت عبر غوغل تفاجأت من زج اسمها في فيديو ليس لها.
وقالت الإعلامية الأردنية: "للأسف هناك الكثيرين تداولوا هذه الإشاعة بالرغم من عدم وجود أي فيديو أصلا، وتابعت: "ما بخبي عليكم كنت واقفة على مفترق طرق إما إني أنهار وأسمح لهذا الشخص المريض إنه يكسرني، أو أني أتمالك نفسي واستند على ثقتي بالله اللي ما بيضيع عنده حق حدا وأرفض الانكسار وأكمل تصوير".
واختتمت الزعبي بأنها قررت استكمال التصوير ومن ثم عادت إلى المنزل لتتساءل لماذا يشوه الشخص الذي اختلق ها الفيديو سمعتها بكذب، وتساءلت مستنكرة: "هل فكر أن لي أهل وعائلة، وأني أم لطفلة بريئة وبنت لأب عظيم وليا أقارب وأسرة محترمة؟".