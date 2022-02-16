https://arabic.sputniknews.com/20220216/الإمارات-تدرج-الأتراك-ضمن-اللائحة-الخضراء-1058684037.html

الإمارات تدرج الأتراك ضمن "اللائحة الخضراء"

الإمارات تدرج الأتراك ضمن "اللائحة الخضراء"

أدرجت الإمارات المواطنين الأتراك ضمن اللائحة الخضراء، الخاصة بالخضوع لحجر صحي، في إطار مكافحة فيروس كورونا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T09:33+0000

2022-02-16T09:33+0000

2022-02-16T09:33+0000

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ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن السفارة التركية لدى أبوظبي، قولها ، إن "الإمارات أدرجت اسم تركيا في اللائحة الخضراء، التي تعفي مواطني بعض الدول من إلزامية الحجر الصحي لدى وصولهم إلى أبو ظبي".وأفادت أنه "سيتم طلب إبراز اختبار (PCR)، سلبي النتيجة، من المسافرين القادمين من تركيا، أجري قبل 48 ساعة كحد أقصى من موعد الرحلات الجوية إلى أبوظبي".وأوضحت أن "الأشخاص القادمين من تركيا الذين أتموا تطعيمهم عبر تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة، سيخضعون لفحص (PCR) في اليوم السادس لوصولهم، أما الذين لم يستكملوا التطعيم فسيخضعون للفحص في اليومين السادس والتاسع".وكانت الإمارات طرحت أمس الثلاثاء، تحديثا لـ"القائمة الخضراء"، التي تضم الدول والمناطق ‏والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى إمارة أبو ظبي الخليجية مباشرة، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات ‏الحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.‏وذكر حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي على "تويتر"، أنه يتم العمل بالقائمة الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري.وتشمل القائمة المحدثة 10 دول عربية، هي البحرين، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، سلطنة عمان، سوريا، كما تشمل القائمة إسرائيل وأوكرانيا وتركيا وأمريكا والصين وفرنسا وكندا وإسبانيا وإيطاليا وتايلاند والفلبين وأستراليا والبوسنة والهرسك.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/أبو-ظبي-تحدث-القائمة-الخضراء-للمسافرين-القادمين-إليها-تشمل-10-دول-عربية-1058661317.html

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أخبار تركيا اليوم, فيروس كورونا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم