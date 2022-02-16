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الإمارات تغير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بكورونا
الإمارات تغير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بكورونا
قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بتطورات الوضع الوبائي في البلاد. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:56+0000
2022-02-16T14:56+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تراجع الوضع الوبائي والإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وبحسب الوكالة، فإن الإحاطة التي تقدمها الحكومة الإماراتية بشأن إصابات كورونا ستكون كل أسبوعين بناء على مستجدات الوضع الوبائي وتراجع أعداد المصابين.وتقدم الحكومة الإماراتية إحاطة إعلامية لموافاة المواطنين بمستجدات الوضع الوبائي في البلاد بصفة دورية، لكن مع تراجع مستوى الإصابات تم تغيير موعدها.وقررت الإمارات العربية المتحدة رفع الطاقة الاستيعابية داخل دور العرض السينمائية إلى ‏الحد الأقصى بداية من الثلاثاء 15 فبراير/ شباط الجاري.‏يذكر أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، أنها ستلغي القيود المفروضة بسبب كورونا بصورة تدريجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الإمارات-سنلغي-قيود-فيروس-كورونا-تدريجيا-1058266589.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تغير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بكورونا

14:56 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمتطوعون لمساعدة الأطباء في مواجهة أزمة كورونا في الإمارات العربية المتحدة، 9 أبريل 2020
متطوعون لمساعدة الأطباء في مواجهة أزمة كورونا في الإمارات العربية المتحدة، 9 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بتطورات الوضع الوبائي في البلاد.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تراجع الوضع الوبائي والإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
سياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
الإمارات: سنلغي قيود فيروس كورونا تدريجيا
9 فبراير, 14:36 GMT
وبحسب الوكالة، فإن الإحاطة التي تقدمها الحكومة الإماراتية بشأن إصابات كورونا ستكون كل أسبوعين بناء على مستجدات الوضع الوبائي وتراجع أعداد المصابين.
وتقدم الحكومة الإماراتية إحاطة إعلامية لموافاة المواطنين بمستجدات الوضع الوبائي في البلاد بصفة دورية، لكن مع تراجع مستوى الإصابات تم تغيير موعدها.
وقررت الإمارات العربية المتحدة رفع الطاقة الاستيعابية داخل دور العرض السينمائية إلى ‏الحد الأقصى بداية من الثلاثاء 15 فبراير/ شباط الجاري.‏
يذكر أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، أنها ستلغي القيود المفروضة بسبب كورونا بصورة تدريجية.
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