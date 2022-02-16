https://arabic.sputniknews.com/20220216/الإمارات-تغير-موعد-الإحاطة-الإعلامية-الخاصة-بكورونا-1058711077.html
الإمارات تغير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بكورونا
الإمارات تغير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بكورونا
قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بتطورات الوضع الوبائي في البلاد. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:56+0000
2022-02-16T14:56+0000
2022-02-16T14:56+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تراجع الوضع الوبائي والإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وبحسب الوكالة، فإن الإحاطة التي تقدمها الحكومة الإماراتية بشأن إصابات كورونا ستكون كل أسبوعين بناء على مستجدات الوضع الوبائي وتراجع أعداد المصابين.وتقدم الحكومة الإماراتية إحاطة إعلامية لموافاة المواطنين بمستجدات الوضع الوبائي في البلاد بصفة دورية، لكن مع تراجع مستوى الإصابات تم تغيير موعدها.وقررت الإمارات العربية المتحدة رفع الطاقة الاستيعابية داخل دور العرض السينمائية إلى الحد الأقصى بداية من الثلاثاء 15 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، أنها ستلغي القيود المفروضة بسبب كورونا بصورة تدريجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الإمارات-سنلغي-قيود-فيروس-كورونا-تدريجيا-1058266589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تغير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بكورونا
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قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بتطورات الوضع الوبائي في البلاد.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تراجع الوضع الوبائي والإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وبحسب الوكالة، فإن الإحاطة التي تقدمها الحكومة الإماراتية بشأن إصابات كورونا ستكون كل أسبوعين بناء على مستجدات الوضع الوبائي وتراجع أعداد المصابين
.
وتقدم الحكومة الإماراتية إحاطة إعلامية لموافاة المواطنين بمستجدات الوضع الوبائي في البلاد بصفة دورية، لكن مع تراجع مستوى الإصابات تم تغيير موعدها.
وقررت الإمارات العربية المتحدة رفع الطاقة الاستيعابية
داخل دور العرض السينمائية إلى الحد الأقصى بداية من الثلاثاء 15 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، أنها ستلغي القيود المفروضة بسبب كورونا
بصورة تدريجية.