https://arabic.sputniknews.com/20220216/الاتحاد-الأوروبي-نرى-علامات-مشجعة-في-الأزمة-حول-أوكرانيا-1058708946.html

الاتحاد الأوروبي: نرى "علامات مشجعة" في الأزمة حول أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: نرى "علامات مشجعة" في الأزمة حول أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يرى "بوادر مشجعة" بشأن الأزمة الأمنية في أوروبا، لكنه يشعر بالقلق... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T14:30+0000

2022-02-16T14:30+0000

2022-02-16T14:30+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وأخبر دبلوماسي كبير في البرلمان الأوروبي: "هناك مؤشرات مشجعة، ولكن هناك أيضا أحداث مقلقة للغاية، مثل التصويت في مجلس الدوما الذي يطلب من بوتين الاعتراف باستقلال البلدين- دعنا نقول ’جمهوريتا دونباس’".وأضاف بوريل أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مواكبة نهج المسار المزدوج تجاه روسيا، وإعداد القدرة الأوروبية على الاستجابة في حالة تصعيد الموقف حول أوكرانيا وإظهار استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض.في وقت سابق من اليوم، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أيضا بضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي "يقظا" في الوضع الحالي.وقالت: "دعونا نبقى يقظين. على الرغم من أخبار الأمس، لم يشهد الناتو حتى الآن أي إشارات على أي خفض في عدد القوات الروسية".من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الثلاثاء، إن روسيا تسحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم حيث شارك أفراد روس في تدريبات عسكرية.يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".واليوم، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".

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