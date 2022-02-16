عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الاتحاد-الأوروبي-نرى-علامات-مشجعة-في-الأزمة-حول-أوكرانيا-1058708946.html
الاتحاد الأوروبي: نرى "علامات مشجعة" في الأزمة حول أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نرى "علامات مشجعة" في الأزمة حول أوكرانيا
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يرى "بوادر مشجعة" بشأن الأزمة الأمنية في أوروبا، لكنه يشعر بالقلق... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:30+0000
2022-02-16T14:30+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1048020647_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_a6590c45471d01a5c1b147ff7916daae.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأخبر دبلوماسي كبير في البرلمان الأوروبي: "هناك مؤشرات مشجعة، ولكن هناك أيضا أحداث مقلقة للغاية، مثل التصويت في مجلس الدوما الذي يطلب من بوتين الاعتراف باستقلال البلدين- دعنا نقول ’جمهوريتا دونباس’".وأضاف بوريل أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مواكبة نهج المسار المزدوج تجاه روسيا، وإعداد القدرة الأوروبية على الاستجابة في حالة تصعيد الموقف حول أوكرانيا وإظهار استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض.في وقت سابق من اليوم، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أيضا بضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي "يقظا" في الوضع الحالي.وقالت: "دعونا نبقى يقظين. على الرغم من أخبار الأمس، لم يشهد الناتو حتى الآن أي إشارات على أي خفض في عدد القوات الروسية".من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الثلاثاء، إن روسيا تسحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم حيث شارك أفراد روس في تدريبات عسكرية.يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".واليوم، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/ليتوانيا-تدرب-الجيش-الأوكراني-على-استخدام-صواريخ-أمريكية-1058662297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1048020647_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_7f8b008994de88677ea6d4539e77c9f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: نرى "علامات مشجعة" في الأزمة حول أوكرانيا

14:30 GMT 16.02.2022
© Photo / МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Photo / МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يرى "بوادر مشجعة" بشأن الأزمة الأمنية في أوروبا، لكنه يشعر بالقلق أيضا بشأن الأحداث الأخيرة بما في ذلك "تصرفات موسكو".
موسكو- سبوتنيك. وأخبر دبلوماسي كبير في البرلمان الأوروبي: "هناك مؤشرات مشجعة، ولكن هناك أيضا أحداث مقلقة للغاية، مثل التصويت في مجلس الدوما الذي يطلب من بوتين الاعتراف باستقلال البلدين- دعنا نقول ’جمهوريتا دونباس’".
وأضاف بوريل أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مواكبة نهج المسار المزدوج تجاه روسيا، وإعداد القدرة الأوروبية على الاستجابة في حالة تصعيد الموقف حول أوكرانيا وإظهار استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض.
في وقت سابق من اليوم، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أيضا بضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي "يقظا" في الوضع الحالي.
وقالت: "دعونا نبقى يقظين. على الرغم من أخبار الأمس، لم يشهد الناتو حتى الآن أي إشارات على أي خفض في عدد القوات الروسية".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الثلاثاء، إن روسيا تسحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم حيث شارك أفراد روس في تدريبات عسكرية.
يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
The FIM-92 Stinger man-portable infrared homing surface-to-air missile, capable of shooting down everything from military aircraft and helicopters to civilian airliners, with an effective firing range of 5 miles (8 km). - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
ليتوانيا تدرب الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ أمريكية
أمس, 15:56 GMT
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".
واليوم، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала