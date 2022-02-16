https://arabic.sputniknews.com/20220216/الاتفاقية-مع-الصين--هل-تساهم-بنقلة-اقتصادية-في-العراق-1058698217.html
الاتفاقية مع الصين … هل تساهم بنقلة اقتصادية في العراق
الاتفاقية مع الصين … هل تساهم بنقلة اقتصادية في العراق
شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ اتفاقية الإطار، الموقعة بينها وبين الحكومة الصينية في زمن حكومة عادل عبد المهدي، حيث أثارت هذه الاتفاقية جدلًا كبيرا في العراق؛... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:02+0000
2022-02-16T14:02+0000
2022-02-16T14:02+0000
راديو
هموم عراقية
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الاتفاقية مع الصين… هل تساهم بنقلة اقتصادية في العراق
الاتفاقية مع الصين… هل تساهم بنقلة اقتصادية في العراق
وقد نصت هذه الاتفاقية على أن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 ألف برميل نفط يوميا من صادراته إلى جمهورية الصين، وبأسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل.فهل تطبق هذه الاتفاقية بشكل كامل؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي:ويضيف قصي:إعداد وتقديم: ضياء حسون...التفاصيل في الملف الصوتي ....
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
الاتفاقية مع الصين … هل تساهم بنقلة اقتصادية في العراق
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شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ اتفاقية الإطار، الموقعة بينها وبين الحكومة الصينية في زمن حكومة عادل عبد المهدي، حيث أثارت هذه الاتفاقية جدلًا كبيرا في العراق؛ واتُهم المحتجون بأنهم خرجوا في مظاهرات بدعم أمريكي لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي السابقة، التي وقعت الاتفاقية مع الصين.
وقد نصت هذه الاتفاقية على أن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 ألف برميل نفط يوميا من صادراته إلى جمهورية الصين، وبأسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل.
فهل تطبق هذه الاتفاقية بشكل كامل؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي:
"هناك اتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين العراقيين على ضرورة الاستثمار في البنى التحتية بعيدا عن ايدي الفاسدين، وهذه الاتفاقية مع الصين من الممكن أن تساهم في إعادة تأهيل البنى التحتية العراقية بشكل مقبول وبتكاليف مناسبة، فالحكومة الحالية والحكومة القادمة ماضيتان باتجاه إطلاق كميات إضافية من النفط العراقي لصالح الشركات الصينية العامة، من أجل أن يشعر المواطن العراقي أن عائدات النفط تذهب إلى المكان المناسب، في ظل حاجة العراق إلى التنويع الاقتصادي الذي يحتاج إلى بنى تحتية، والشركات الصينية في مقدورها تعزيز النظرة الإيجابية إلى الاقتصاد العراقي".
"يحاول العراق أن يكون عاصمة الاقتصاد العالمي، ولتطبيق ذلك عليه إزالة أي عقبات تحول دون ربط الشرق بالغرب، وهناك جهود إقليمية من أجل النهوض بمنطقة الشرق الأوسط، والعراق بحكم موقعه الجغرافي يحتل المركز الأفضل في عملية التبادل التجاري العالمي، وحتى يصل إلى ذلك عليه تهيئة مستلزمات الانتقال إلى عاصمة الاقتصاد العالمي، فالكل بحاجة إلى العراق الذي يمتلك مقومات النجاح، فالشركات الغربية إذا ما رغبت في الحفاظ على حصتها السوقية في آسيا، عليها أن تنقل مدنها التجارية إلى العراق، ذلك أن الأخير بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز، توجد فيه موارد بشرية ومادية غير مستثمرة".
إعداد وتقديم: ضياء حسون...
التفاصيل في الملف الصوتي ....