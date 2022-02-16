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https://arabic.sputniknews.com/20220216/الباب-الذي-يأتيك-منه-الريح-سده-واستريح-تبون-يكشف-تطورات-العلاقة-مع-المغرب-1058682332.html
"الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح".. تبون يكشف تطورات العلاقة مع المغرب
"الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح".. تبون يكشف تطورات العلاقة مع المغرب
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن "الأمور مع المغرب منذ بداية الأزمة لم تتغير، بل ازدادت تأزما"، مشيرا إلى أن الأخير "يستعمل جهازا كاملا من الدعاية... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:10+0000
2022-02-16T09:10+0000
الجزائر
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وقال تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، "لم يتغير شيئا بل على العكس، زادت الأمور تأزما. اليوم يعتمد المغرب على البروباغندا (الدعاية) والأخبار الكاذبة، وهذا بدعم من إسرائيل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.وأضاف أن "المواطن الجزائري يدرك أن كل ما يمس الوحدة الوطنية ويحاول ضرب الجيش في الصميم، وكل ما يسعى إلى خلق مشاكل بين الرئيس والجيش وغير ذلك، يندرج في إطار جهاز البروباغندا المسخر من قبل الجار ضد الجزائر، وتدعمه إسرائيل في ذلك".يذكر أن التوترات بين البلدين تسببت في إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي.وتعد قضية الصحراء الغربية سببا في الأزمة بين البلدين، فبينما تطالب المغرب بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، تقول جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر إنه يجب إجراء انتخابات لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.
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الجزائر

"الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح".. تبون يكشف تطورات العلاقة مع المغرب

09:10 GMT 16.02.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن "الأمور مع المغرب منذ بداية الأزمة لم تتغير، بل ازدادت تأزما"، مشيرا إلى أن الأخير "يستعمل جهازا كاملا من الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني".
وقال تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، "لم يتغير شيئا بل على العكس، زادت الأمور تأزما. اليوم يعتمد المغرب على البروباغندا (الدعاية) والأخبار الكاذبة، وهذا بدعم من إسرائيل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أن "المواطن الجزائري يدرك أن كل ما يمس الوحدة الوطنية ويحاول ضرب الجيش في الصميم، وكل ما يسعى إلى خلق مشاكل بين الرئيس والجيش وغير ذلك، يندرج في إطار جهاز البروباغندا المسخر من قبل الجار ضد الجزائر، وتدعمه إسرائيل في ذلك".

واستشهد تبون بمثل شعبي: "الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح".

يذكر أن التوترات بين البلدين تسببت في إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي.
وتعد قضية الصحراء الغربية سببا في الأزمة بين البلدين، فبينما تطالب المغرب بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، تقول جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر إنه يجب إجراء انتخابات لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.
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