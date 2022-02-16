https://arabic.sputniknews.com/20220216/الجيش-النيجيري-يتسلح-بطائرات-هليكوبتر-هجومية-من-طراز-mi-35p-phoenix-1058716475.html

الجيش النيجيري يتسلح بطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-35P Phoenix

الجيش النيجيري يتسلح بطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-35P Phoenix

يخطط الجيش النيجيري لترقية طائرات الهليكوبتر Mi-24/35 إلى أحدث إصدار، Mi-35P Phoenix، حيث سيتم تركيب المعدات الروسية والأجنبية على الآلات. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T16:52+0000

2022-02-16T16:52+0000

2022-02-16T16:52+0000

العالم

نيجيريا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102139/43/1021394309_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_05c7d931979cd8fe5713b3e2f56d4ceb.jpg

وأشار موقع "MilitaryAfrica"، إلى سبب اختيار سلاح الجو النيجيري (NAF) للمروحية حيث "تجمع بين الأسلحة الدقيقة الحديثة لتدمير الأهداف الأرضية المدرعة وتقديم الدعم الجوي للمهام البرية. ويمكن أن يكون هذا هجومًا على الأهداف المقصودة أو الإخلاء الطبي أو وظائف النقل".وتم تقديم أول نسخة محدثة من نسخة التصدير من المروحية السوفييتية Mi-35 إلى الجيش النيجيري في عام 2019 في المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي في سوتشي، إذ تركت المروحية متعددة الأغراض Phoenix انطباعًا إيجابيًا بسبب مزيج من خصائص الأداء والقوة النارية.تبلغ السرعة القصوى للطائرة Mi-35P، بوزن إقلاع يبلغ تسعة أطنان، حوالي 322 كيلومترًا في الساعة ومجهزة بمزيج من رشاشات 12.7 ملم ومدافع 23 ملم أو 30 ملم، بالإضافة إلى ثلاث نقاط صلبة على كل جناح من أجنحتها لتركيب الصواريخ والكتل والصواريخ المضادة للدبابات أو القنابل.يشمل نطاق التسلح ثمانية صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز Ataka-V، وكتل بها 80 صاروخًا غير موجه من عيار 80 ملم و 20 صاروخًا غير موجه عيار 122 ملم، ويمكن تركيب مدفع مزدوج الماسورة عيار 23 ملم مع حمولة ذخيرة من 450 إلى 470 طلقة تحت قمرة القيادة، إذ يمكن أن تطلق البندقية من 3400 إلى 3600 طلقة في الدقيقة، وتضيف الصحيفة أنه "حتى مع قوة النيران الهائلة، تحمل الطائرة Mi-35 ثمانية جنود مشاة إلى المعركة".بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المروحية بإلكترونيات الطيران الحديثة، م\ ما يسمح لها بأداء العمليات النهارية والليلية في جميع الظروف الجوية، كما تحتوي أيضًا على محطة مراقبة ورؤية OPS-24N، ونظام ملاحة مزود بنظام ملاحة GPS، ومحطة إذاعية إضافية، غير روسية الصنع.

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, نيجيريا