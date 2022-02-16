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https://arabic.sputniknews.com/20220216/الدفاع-الروسية-تعيد-وحداتها-العسكرية-إلى-القواعد-الثابتة-بعد-التدريبات-في-شبه-جزيرة-القرم-فيديو-1058681791.html
الدفاع الروسية تعيد وحداتها العسكرية إلى القواعد الثابتة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم.. فيديو
الدفاع الروسية تعيد وحداتها العسكرية إلى القواعد الثابتة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الثابتة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T08:53+0000
2022-02-16T08:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "عبرت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم وتوجهت إلى قواعدها الثابتة بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها".ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المدرعات والدبابات وعربات المشاة القتالية ومنصات المدفعية محملة على منصات السكك الحديد، ويتم نقلها إلى مواقعها وقواعدها الثابتة.وأجرى الجيش الروسي المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعيد وحداتها العسكرية إلى القواعد الثابتة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم.. فيديو

08:53 GMT 16.02.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021
القوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الثابتة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "عبرت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم وتوجهت إلى قواعدها الثابتة بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها".
ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المدرعات والدبابات وعربات المشاة القتالية ومنصات المدفعية محملة على منصات السكك الحديد، ويتم نقلها إلى مواقعها وقواعدها الثابتة.
وأجرى الجيش الروسي المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.
وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.
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