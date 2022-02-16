https://arabic.sputniknews.com/20220216/الدفاع-الروسية-تعيد-وحداتها-العسكرية-إلى-القواعد-الثابتة-بعد-التدريبات-في-شبه-جزيرة-القرم-فيديو-1058681791.html
الدفاع الروسية تعيد وحداتها العسكرية إلى القواعد الثابتة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم.. فيديو
الدفاع الروسية تعيد وحداتها العسكرية إلى القواعد الثابتة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الثابتة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T08:53+0000
2022-02-16T08:53+0000
2022-02-16T08:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "عبرت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم وتوجهت إلى قواعدها الثابتة بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها".ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المدرعات والدبابات وعربات المشاة القتالية ومنصات المدفعية محملة على منصات السكك الحديد، ويتم نقلها إلى مواقعها وقواعدها الثابتة.وأجرى الجيش الروسي المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعيد وحداتها العسكرية إلى القواعد الثابتة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم.. فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الثابتة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "عبرت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم وتوجهت إلى قواعدها الثابتة بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها".
ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المدرعات والدبابات وعربات المشاة القتالية ومنصات المدفعية محملة على منصات السكك الحديد، ويتم نقلها إلى مواقعها وقواعدها الثابتة.
وأجرى الجيش الروسي المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.
وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب
"أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.