https://arabic.sputniknews.com/20220216/الزمالك-ينشر-قائمة-الفريق-أمام-ساغرادا-الأنغولي-بدوري-أبطال-أفريقيا-1058716314.html
الزمالك ينشر قائمة الفريق أمام ساغرادا الأنغولي بدوري أبطال أفريقيا
الزمالك ينشر قائمة الفريق أمام ساغرادا الأنغولي بدوري أبطال أفريقيا
توجهت بعثة نادي الزمالك المصري إلى أنغولا استعداد لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الأنغولي ساغرادا، المقرر إقامتها السبت المقبل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T16:50+0000
2022-02-16T16:50+0000
2022-02-16T16:50+0000
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على "تويتر"، اليوم الأربعاء، صورا ترصد لحظات وجود اللاعبين داخل مطار برج العرب في مصر قبل انطلاقهم إلى أنغولا.ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وساغرادا، في المباراة المقبلة ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.ونشرت الصفحة قائمة الفريق المقرر أن يخوض بها مباراة ساغرادا، التي تضم كل من محمد عواد ومحمد أبوجبل والسيد عطية لحراسة المرمى، بينما يأتي كل من حمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد طارق وحسام عبد المجيد، في خط الدفاع.أما خط وسط الزمالك، فيضم إسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وماجد هاني، وأحمد سيد "زيزو" ومحمد اوناجم ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.ويقود هجوم الزمالك كل من سيف الدين الجزيري وعمر السعيد وحسام أشرف سيف جعفر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الزمالك اليوم
الزمالك ينشر قائمة الفريق أمام ساغرادا الأنغولي بدوري أبطال أفريقيا
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توجهت بعثة نادي الزمالك المصري إلى أنغولا استعداد لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الأنغولي ساغرادا، المقرر إقامتها السبت المقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على "تويتر"، اليوم الأربعاء، صورا ترصد لحظات وجود اللاعبين داخل مطار برج العرب في مصر قبل انطلاقهم إلى أنغولا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وساغرادا، في المباراة المقبلة ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونشرت الصفحة قائمة الفريق المقرر أن يخوض بها مباراة
ساغرادا، التي تضم كل من محمد عواد ومحمد أبوجبل والسيد عطية لحراسة المرمى، بينما يأتي كل من حمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد طارق وحسام عبد المجيد، في خط الدفاع.
أما خط وسط الزمالك
، فيضم إسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وماجد هاني، وأحمد سيد "زيزو" ومحمد اوناجم ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.
ويقود هجوم الزمالك
كل من سيف الدين الجزيري وعمر السعيد وحسام أشرف سيف جعفر.