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السعودية تدرس تطبيق نظام 4 أيام عمل أسبوعيا
السعودية تدرس تطبيق نظام 4 أيام عمل أسبوعيا
كشف أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية السعودي، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدرس، حاليا، تقليل أيام العمل في الأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام عطلة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
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السعودية
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ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، عن الراجحي خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من نظام العمل الجديد في السعودية أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.وأفاد أحمد الراجحي بأن نظام العمل الجديد في المملكة هو نظام يدرس الآن، موضحا أن الهدف منه أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين، وما يهم بلاده هو عدد تحديد ساعات وأيام العمل، وأيضا ما يهم المملكة بالتوازي أن يكون السوق جاذبا للمستثمرين ويخلق وظائف جديدة.وقال الوزير السعودي: "نحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذبا للوظائف، ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا".وشدد الوزير السعودي، أحمد الراجحي، على أن بلاده تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، أو 4 أيام ونصف عمل، مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع.
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العالم العربي, السعودية

السعودية تدرس تطبيق نظام 4 أيام عمل أسبوعيا

20:01 GMT 16.02.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Photo / wikipedia
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كشف أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية السعودي، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدرس، حاليا، تقليل أيام العمل في الأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام عطلة.
ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، عن الراجحي خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من نظام العمل الجديد في السعودية أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.
وأفاد أحمد الراجحي بأن نظام العمل الجديد في المملكة هو نظام يدرس الآن، موضحا أن الهدف منه أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين، وما يهم بلاده هو عدد تحديد ساعات وأيام العمل، وأيضا ما يهم المملكة بالتوازي أن يكون السوق جاذبا للمستثمرين ويخلق وظائف جديدة.
وقال الوزير السعودي: "نحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذبا للوظائف، ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا".
وشدد الوزير السعودي، أحمد الراجحي، على أن بلاده تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، أو 4 أيام ونصف عمل، مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع.
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