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السودان.. مصرع وإصابة 40 في حادث سير جنوبي البلاد
السودان.. مصرع وإصابة 40 في حادث سير جنوبي البلاد
لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30، اليوم الأربعاء، في حادث سير بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T16:09+0000
2022-02-16T16:09+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن الحادث وقع على طريق الخرطوم- الفاشر في منطقة بارا.وأسفر الحادث المروع، الذي وقع إثر اصطدام حافلتي ركاب وانقلاب إحداهما، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة.وفي السودان، أرقام مخيفة لضحايا حوادث السير، حيث سجلت البلاد عام 2018 وقوع 9823 حادثا، أسفر 1314 منها عن سقوط قتلى دون تحديد عددهم، بحسب أرقام رسمية.
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أخبار السودان اليوم

السودان.. مصرع وإصابة 40 في حادث سير جنوبي البلاد

16:09 GMT 16.02.2022
© Sputnik . Александр Гращенков / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الخرطوم
مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Александр Гращенков
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لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30، اليوم الأربعاء، في حادث سير بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن الحادث وقع على طريق الخرطوم- الفاشر في منطقة بارا.
وأسفر الحادث المروع، الذي وقع إثر اصطدام حافلتي ركاب وانقلاب إحداهما، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة.
وفي السودان، أرقام مخيفة لضحايا حوادث السير، حيث سجلت البلاد عام 2018 وقوع 9823 حادثا، أسفر 1314 منها عن سقوط قتلى دون تحديد عددهم، بحسب أرقام رسمية.
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