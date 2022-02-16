https://arabic.sputniknews.com/20220216/السويد-تعتزم-الانضمام-إلى-الناتو-1058687917.html
السويد تعتزم الانضمام إلى "الناتو"
السويد تعتزم الانضمام إلى "الناتو"
أعلنت حكومة السويد، اليوم الأربعاء، عزمها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى أنها تريد الجمع بين حيادها وتعزيز الجهوزية العسكرية لقواتها المسلحة... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:20+0000
2022-02-16T11:20+0000
2022-02-16T11:20+0000
العالم
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة السويدية في إعلانها:وأكد إعلان الحكومة أن السبيل الوحيد للحد من التوترات في أوروبا هو مواصلة الحوار الدبلوماسي، مؤكدة في الوقت ذاته أن السويد "لن تبقى دون تحرك إذا واجهت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو دولة إسكندنافية، كارثة أو اعتداء". وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أنه ليس لدى بلادها نية لطلب عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لافتة إلى الاستعداد لفرض عقوبات كبيرة مع شركائها، على روسيا، في حال أقدمت على أي "تصرف عدواني" ضد أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو
السويد تعتزم الانضمام إلى "الناتو"
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أعلنت حكومة السويد، اليوم الأربعاء، عزمها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى أنها تريد الجمع بين حيادها وتعزيز الجهوزية العسكرية لقواتها المسلحة وتعميق التعاون الدولي في مجال الدفاع.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الحكومة السويدية في إعلانها:
"لا تنوي الحكومة التقدم بطلب للحصول على عضوية في الناتو. خط السياسة الأمنية لم يتغير. وحيادنا يخدمنا بشكل جيد ويعزز الاستقرار والأمن في شمال أوروبا. ونحن ندمج هذا مع سياسة دفاعية تقوم على ركيزتين: تعزيز الإمكانيات الوطنية وتوسيع التعاون الدولي في مجال الدفاع ".
وأكد إعلان الحكومة أن السبيل الوحيد للحد من التوترات في أوروبا هو مواصلة الحوار الدبلوماسي، مؤكدة في الوقت ذاته أن السويد "لن تبقى دون تحرك إذا واجهت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو دولة إسكندنافية، كارثة أو اعتداء".
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أنه ليس لدى بلادها نية لطلب عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لافتة إلى الاستعداد لفرض عقوبات كبيرة مع شركائها، على روسيا، في حال أقدمت على أي "تصرف عدواني" ضد أوكرانيا.