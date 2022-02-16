عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الصحة-المصرية-تكشف-شروط-تقليل-فترة-العزل-الصحي--1058720578.html
الصحة المصرية تكشف شروط تقليل فترة العزل الصحي
الصحة المصرية تكشف شروط تقليل فترة العزل الصحي
كشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن هناك مجموعة من الشروط لتقليل فترة العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام فقط. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T19:29+0000
2022-02-16T19:29+0000
مصر
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fd6a5fc0f539fe2caefff51d8534af5.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة إن تقليل فترة العزل إلى هذه المدة يكون للحالات الإيجابية التي لم تظهر أعراض عليها خلال الأيام الخمسة، بحسب صحيفة "الوطن".وأوضح أن الحالات المتوسطة التي تظهر عليها أعراض الإصابة تعالج منزليا، وتكون فترة العزل لها 10 أيام، شريطة أن لا يصاحبها في آخر 3 أيام من العزل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس وسعال.وفي إطار متصل، كشف عبد الغفار أن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية بلقاح كورونا في مصر، بلغ 811.171 مواطن، وعدد الحاصلين على الجرعة الأولى 38.764.834، وفيما بلغ عدد المطعمين بالكامل 29.236.376 مواطن.وحث المتحدث باسم الوزارة المواطنين على ضرورة الإسراع بتلقي اللقاح، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-توفير-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-في-الصيدليات-1058697508.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de24c4351bb8dcae870bcec57bcf12a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, فيروس كورونا

الصحة المصرية تكشف شروط تقليل فترة العزل الصحي

19:29 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
تابعنا عبرGoogle news
كشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن هناك مجموعة من الشروط لتقليل فترة العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام فقط.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن تقليل فترة العزل إلى هذه المدة يكون للحالات الإيجابية التي لم تظهر أعراض عليها خلال الأيام الخمسة، بحسب صحيفة "الوطن".
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
الحكومة المصرية تكشف حقيقة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات
13:54 GMT
وأوضح أن الحالات المتوسطة التي تظهر عليها أعراض الإصابة تعالج منزليا، وتكون فترة العزل لها 10 أيام، شريطة أن لا يصاحبها في آخر 3 أيام من العزل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس وسعال.
وفي إطار متصل، كشف عبد الغفار أن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية بلقاح كورونا في مصر، بلغ 811.171 مواطن، وعدد الحاصلين على الجرعة الأولى 38.764.834، وفيما بلغ عدد المطعمين بالكامل 29.236.376 مواطن.
وحث المتحدث باسم الوزارة المواطنين على ضرورة الإسراع بتلقي اللقاح، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала