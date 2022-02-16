https://arabic.sputniknews.com/20220216/الصحة-المصرية-تكشف-شروط-تقليل-فترة-العزل-الصحي--1058720578.html
الصحة المصرية تكشف شروط تقليل فترة العزل الصحي
الصحة المصرية تكشف شروط تقليل فترة العزل الصحي
كشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن هناك مجموعة من الشروط لتقليل فترة العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام فقط. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T19:29+0000
2022-02-16T19:29+0000
2022-02-16T19:29+0000
مصر
فيروس كورونا
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وقال المتحدث باسم الوزارة إن تقليل فترة العزل إلى هذه المدة يكون للحالات الإيجابية التي لم تظهر أعراض عليها خلال الأيام الخمسة، بحسب صحيفة "الوطن".وأوضح أن الحالات المتوسطة التي تظهر عليها أعراض الإصابة تعالج منزليا، وتكون فترة العزل لها 10 أيام، شريطة أن لا يصاحبها في آخر 3 أيام من العزل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس وسعال.وفي إطار متصل، كشف عبد الغفار أن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية بلقاح كورونا في مصر، بلغ 811.171 مواطن، وعدد الحاصلين على الجرعة الأولى 38.764.834، وفيما بلغ عدد المطعمين بالكامل 29.236.376 مواطن.وحث المتحدث باسم الوزارة المواطنين على ضرورة الإسراع بتلقي اللقاح، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-توفير-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-في-الصيدليات-1058697508.html
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مصر, فيروس كورونا
الصحة المصرية تكشف شروط تقليل فترة العزل الصحي
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كشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن هناك مجموعة من الشروط لتقليل فترة العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام فقط.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن تقليل فترة العزل إلى هذه المدة يكون للحالات الإيجابية التي لم تظهر أعراض عليها خلال الأيام الخمسة، بحسب صحيفة "الوطن"
.
وأوضح أن الحالات المتوسطة التي تظهر عليها أعراض الإصابة تعالج منزليا، وتكون فترة العزل لها 10 أيام، شريطة أن لا يصاحبها في آخر 3 أيام من العزل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس وسعال.
وفي إطار متصل، كشف عبد الغفار أن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية بلقاح كورونا
في مصر، بلغ 811.171 مواطن، وعدد الحاصلين على الجرعة الأولى 38.764.834، وفيما بلغ عدد المطعمين بالكامل 29.236.376 مواطن.
وحث المتحدث باسم الوزارة المواطنين على ضرورة الإسراع بتلقي اللقاح، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.