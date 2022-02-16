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https://arabic.sputniknews.com/20220216/الصومال-متطرفون-يهاجمون-مراكز-أمنية-في-العاصمة-وأنباء-عن-سقوط-ضحايا-1058683196.html
الصومال: متطرفون يهاجمون مراكز أمنية في العاصمة وأنباء عن سقوط ضحايا
الصومال: متطرفون يهاجمون مراكز أمنية في العاصمة وأنباء عن سقوط ضحايا
قال وزير الأمن الداخلي الصومالي، عبد الله نور، إن إطلاق نار وانفجارات وقعت في العاصمة مقديشو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:21+0000
2022-02-16T09:21+0000
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح نور أن مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة، هاجموا مراكز للشرطة ونقاط أمنية؛ فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع قتلى وجرحى مدنيين.وقال الوزير، عبر تويتر: "عند الساعة 1:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي) هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو؛ واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش التابعة لنا؛ وأنا أبلغ الجمهور، أن قواتنا الأمنية هزمت العدو، وستقوم قوات الشرطة بمشاركة المزيد من المعلومات للجمهور، عندما يكون ذلك ممكنًا".ونقل موقع "غاروي" الإخباري المحلي، عن الشرطة قولها: "مقتل امرأتين وجرح 16 شخصا، بينهم 3 جنود؛ نتيجة انفجار سيارة مفخخة ضمن سلسلة هجمات لإرهابيي الشباب في العاصمة مقديشو".وأوضح الموقع أن حركة "الشباب" هاجمت من ثلاث جبهات في الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينة مقديشو، منتصف ليل الأربعاء.وسيطرت الجماعة، لفترة وجيزة، على مركز شرطة منطقة الكهدة؛ إضافة إلى وقوع اشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية، التي تمكّنت من صدّ الهجوم، بعد وصول التعزيزات.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إطلاق-نار-وانفجارات-تهز-العاصمة-الصومالية-مقديشو-1058675926.html
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الصومال

الصومال: متطرفون يهاجمون مراكز أمنية في العاصمة وأنباء عن سقوط ضحايا

09:21 GMT 16.02.2022
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مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
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قال وزير الأمن الداخلي الصومالي، عبد الله نور، إن إطلاق نار وانفجارات وقعت في العاصمة مقديشو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح نور أن مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة، هاجموا مراكز للشرطة ونقاط أمنية؛ فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع قتلى وجرحى مدنيين.
وقال الوزير، عبر تويتر: "عند الساعة 1:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي) هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو؛ واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش التابعة لنا؛ وأنا أبلغ الجمهور، أن قواتنا الأمنية هزمت العدو، وستقوم قوات الشرطة بمشاركة المزيد من المعلومات للجمهور، عندما يكون ذلك ممكنًا".
قوات الأمن الصومالية تؤمن الشارع بالقرب من موقع انفجار في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو
03:48 GMT
ونقل موقع "غاروي" الإخباري المحلي، عن الشرطة قولها: "مقتل امرأتين وجرح 16 شخصا، بينهم 3 جنود؛ نتيجة انفجار سيارة مفخخة ضمن سلسلة هجمات لإرهابيي الشباب في العاصمة مقديشو".

وأوضح الموقع أن حركة "الشباب" هاجمت من ثلاث جبهات في الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينة مقديشو، منتصف ليل الأربعاء.

وسيطرت الجماعة، لفترة وجيزة، على مركز شرطة منطقة الكهدة؛ إضافة إلى وقوع اشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية، التي تمكّنت من صدّ الهجوم، بعد وصول التعزيزات.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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