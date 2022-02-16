https://arabic.sputniknews.com/20220216/الموسيقى-بدلا-من-قنابل-الغاز-والرش-بالماء-تكتيك-جديد-لتفريق-المحتجين-على-إلزامية-اللقاح-بنيوزيلندا-1058681313.html
الموسيقى بدلا من قنابل الغاز والرش بالماء.. تكتيك جديد لتفريق المحتجين على إلزامية اللقاح بنيوزيلندا
الموسيقى بدلا من قنابل الغاز والرش بالماء.. تكتيك جديد لتفريق المحتجين على إلزامية اللقاح بنيوزيلندا
قررت سلطات إنفاذ القانون في نيوزيلندا، استخدام الموسيقى بدلا من القنابل المسيلة للدموع ورش المياه لتفريق محتجين على إلزامية اللقاح حاصروا البرلمان. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T08:45+0000
2022-02-16T08:45+0000
2022-02-16T08:45+0000
أخبار العالم الآن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058681205_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5adbe5a6284280696cc73b58f629bef8.jpg
استخدم رئيس البرلمان في نيوزيلندا، تريفور مالارد، تكتيكا جديدا في محاولة منه لفك الحصار على البرلمان، وأمر بتشغيل أغاني باري مانيلو العالمية مثل "ماندي" و "كلاود ايت بي ماجيك"، بالإضافة إلى أغنية "ماكارينا" الشهيرة في التسعينيات لفرقة لوس ديل ريو، من أجل التشويش وإزعاج المتظاهرين، وبحسب تقرير راديو نيوزيلندا (RNZ).وأشار الراديو إلى أن تلك الأغاني استمرت دون انقطاع سوى لفترات يتم فيها الدعوة للتطعيم ضد فيروس كورونا.في المقابل رد المتظاهرون بصيحات استهجان وأغاني أخرى مثل أغنية Twisted Sister "نحن لن نأخذها"، والتي أطلقوها من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهم.وعلق المغني البريطاني، جيمس بلانت، ساخرا على تكتيك تفريق المتظاهرين بالموسيقى، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "يمكنكم الرجوع إلي إذا احتجتم لي". ورد عليه رئيس البرلمان النيوزلندي مع التغريدة بروح الدعابة وكتب: "سنقبل عرضكم الكريم هذا"، ثم شغل رئيس البرلمان من مكبر الصوت أغنية "أنت جميلة" لبلانت، وتفعل المتظاهرون مع الأغنية الشهيرة ورقصوا على إيقاعها.وانتقدت أحزاب معارضة فكرة اللجوء للموسيقى لإزعاج وتفريق المتظاهرين، وقال زعيم حزب "ACT" المعارض ديفيد سيمور: "تصرفات مالارد ليست فقط غير ناضجة وغير فعالة بل إنها زادت الموقف سوءا… سلوكه التافه شجع المتظاهرين أكثر".وكانت السلطات الأمنية حاولت فك حصار المتظاهرين الغاضبين من سياسات إلزامية الحصول على اللقاح، يوم الجمعة الماضي، من خلال رش المياه على العشب حتى يتعرض المتظاهرون للبلل وينصرفون، لكن المتظاهرين ردوا بحفر الخنادق وبناء أنابيب صرف مؤقتة لتحويل المياه.وفرضت الحكومة في نيوزيلندا التطعيم الإلزامي على المعلمين والعاملين في الصحة والشرطة وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات للجمهور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058681205_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f704fa928a1999c52cff72870834664.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
الموسيقى بدلا من قنابل الغاز والرش بالماء.. تكتيك جديد لتفريق المحتجين على إلزامية اللقاح بنيوزيلندا
تابعنا عبر
قررت سلطات إنفاذ القانون في نيوزيلندا، استخدام الموسيقى بدلا من القنابل المسيلة للدموع ورش المياه لتفريق محتجين على إلزامية اللقاح حاصروا البرلمان.
استخدم رئيس البرلمان في نيوزيلندا، تريفور مالارد، تكتيكا جديدا في محاولة منه لفك الحصار على البرلمان، وأمر بتشغيل أغاني باري مانيلو العالمية مثل "ماندي" و "كلاود ايت بي ماجيك"، بالإضافة إلى أغنية "ماكارينا" الشهيرة في التسعينيات لفرقة لوس ديل ريو، من أجل التشويش وإزعاج المتظاهرين، وبحسب تقرير راديو نيوزيلندا
(RNZ).
وأشار الراديو إلى أن تلك الأغاني استمرت دون انقطاع سوى لفترات يتم فيها الدعوة للتطعيم ضد فيروس كورونا.
في المقابل رد المتظاهرون بصيحات استهجان وأغاني أخرى مثل أغنية Twisted Sister "نحن لن نأخذها"، والتي أطلقوها من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهم.
وعلق المغني البريطاني، جيمس بلانت، ساخرا على تكتيك تفريق المتظاهرين بالموسيقى، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "يمكنكم الرجوع إلي إذا احتجتم لي". ورد عليه رئيس البرلمان النيوزلندي مع التغريدة بروح الدعابة وكتب: "سنقبل عرضكم الكريم هذا"، ثم شغل رئيس البرلمان من مكبر الصوت أغنية "أنت جميلة" لبلانت، وتفعل المتظاهرون مع الأغنية الشهيرة ورقصوا على إيقاعها.
وانتقدت أحزاب معارضة فكرة اللجوء للموسيقى لإزعاج وتفريق المتظاهرين، وقال زعيم حزب "ACT" المعارض ديفيد سيمور: "تصرفات مالارد ليست فقط غير ناضجة وغير فعالة بل إنها زادت الموقف سوءا… سلوكه التافه شجع المتظاهرين أكثر".
وكانت السلطات الأمنية حاولت فك حصار المتظاهرين الغاضبين من سياسات إلزامية الحصول على اللقاح، يوم الجمعة الماضي، من خلال رش المياه على العشب حتى يتعرض المتظاهرون للبلل وينصرفون، لكن المتظاهرين ردوا بحفر الخنادق وبناء أنابيب صرف مؤقتة لتحويل المياه.
وفرضت الحكومة في نيوزيلندا التطعيم الإلزامي على المعلمين والعاملين في الصحة والشرطة وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات للجمهور.