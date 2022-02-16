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https://arabic.sputniknews.com/20220216/الوحوش-الجليدية-ظاهرة-غريبة-تحدث-في-اليابان-كل-عام-فيديو-1058684337.html
"الوحوش الجليدية"... ظاهرة غريبة تحدث في اليابان كل عام... فيديو
"الوحوش الجليدية"... ظاهرة غريبة تحدث في اليابان كل عام... فيديو
تشهد إحدى المحافظات اليابانية ظاهرة طبيعية غريبة تحدث في فصل الشتاء كل عام تتحول فيها الثلوج إلى ما يطلق عليه "الوحوش الجليدية". 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:45+0000
2022-02-16T09:45+0000
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو قالت إنه يرصد تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة التي تحدث في ولاية ياماغاتا اليابانية كل شتاء.وتابعت: "هذه الأشكال التي تظهر بأشكال مختلفة على سطح الأرض وتمتد لمسافات طويلة نتيجة تراكم الجليد على أغصان الأشجار الموجودة في المكان حتى تصبح بهذا الشكل".ويظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه قبل أيام من المنطقة التي تشهد تلك الظاهر أشكال ثلجية متراصة تظهر من بعيد وكأنها لتجمعات من الكائنات الغريبة ذات اللون الأبيض.وتقع تلك الظاهرة على جبال زاو، بين ولاية ياماغاتا ومحافظة مياجي اليابانيتين.وبفضل هذا الظاهرة الغريبة يقوم آلاف السياح بزياة هذا المكان كل عام لالتقاط الصور والاستمتاع بالطبيعة الجميلة خلال فترة حدوثها التي تمتد من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار من كل عام.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/إلغاء-نهائي-الجائزة-الكبرى-للتزلج-الفني-على-الجليد-في-اليابان-1053477673.html
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"الوحوش الجليدية"... ظاهرة غريبة تحدث في اليابان كل عام... فيديو

09:45 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYأطفال يلغبون على الجليد
أطفال يلغبون على الجليد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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تشهد إحدى المحافظات اليابانية ظاهرة طبيعية غريبة تحدث في فصل الشتاء كل عام تتحول فيها الثلوج إلى ما يطلق عليه "الوحوش الجليدية".
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو قالت إنه يرصد تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة التي تحدث في ولاية ياماغاتا اليابانية كل شتاء.
وتابعت: "هذه الأشكال التي تظهر بأشكال مختلفة على سطح الأرض وتمتد لمسافات طويلة نتيجة تراكم الجليد على أغصان الأشجار الموجودة في المكان حتى تصبح بهذا الشكل".
ويظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه قبل أيام من المنطقة التي تشهد تلك الظاهر أشكال ثلجية متراصة تظهر من بعيد وكأنها لتجمعات من الكائنات الغريبة ذات اللون الأبيض.
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وتقع تلك الظاهرة على جبال زاو، بين ولاية ياماغاتا ومحافظة مياجي اليابانيتين.
وبفضل هذا الظاهرة الغريبة يقوم آلاف السياح بزياة هذا المكان كل عام لالتقاط الصور والاستمتاع بالطبيعة الجميلة خلال فترة حدوثها التي تمتد من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار من كل عام.
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