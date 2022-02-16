https://arabic.sputniknews.com/20220216/اليمن-مبادرة-أممية-جديدة-لوقف-النزاع-1058710619.html
اليمن.. مبادرة أممية جديدة لوقف النزاع
اليمن.. مبادرة أممية جديدة لوقف النزاع
تناقش الحلقة ما كشف عنه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنه يعمل على تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:53+0000
2022-02-16T14:53+0000
2022-02-16T14:53+0000
راديو
بانوراما
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اليمن ... مبادرة أممية جديدة لوقف النزاع
اليمن ... مبادرة أممية جديدة لوقف النزاع
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال غروندبرغ: "إن خطته تشمل إنشاء عملية متعددة المسارات، يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية"، متابعًا أنه "سيتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وخبراء يمنيين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".لكن الأكاديمي والكاتب السياسي اليمني، أحمد المؤيد، أكد في حديث لـ "بانوراما"واعتبر المؤيدإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
اليمن.. مبادرة أممية جديدة لوقف النزاع
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تناقش الحلقة ما كشف عنه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنه يعمل على تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال غروندبرغ: "إن خطته تشمل إنشاء عملية متعددة المسارات، يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية"، متابعًا أنه "سيتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وخبراء يمنيين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".
لكن الأكاديمي والكاتب السياسي اليمني، أحمد المؤيد، أكد في حديث لـ "بانوراما
"
أن "الشعب اليمني يعيش خيبة أمل من تجربة الأمم المتحدة في مقاربة الأزمة"، مضيفاً أنها لم تكن طرفاً حيادياً في الحرب".
أن "أداء الأمم المتحدة لم يرق لمستوى الحدث في القضايا الإنسانية والسياسية، ولم تعمل على الفصل بينها".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...