https://arabic.sputniknews.com/20220216/انفجار-هائل-في-نيويورك-بسبب-شاحنة-وقود-فيديو-1058715302.html
انفجار هائل في نيويورك بسبب شاحنة وقود... فيديو
انفجار هائل في نيويورك بسبب شاحنة وقود... فيديو
تسببت شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من وقود السيارات في انفجار هائل بجزيرة تابعة لولاية نيويورك الأمريكية. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T16:27+0000
2022-02-16T16:27+0000
2022-02-16T17:06+0000
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام الشاحنة بأحد المباني في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.وتسبب الحادث في إصابة السائق و3 من رجال الإطفاء الذين أسرعوا إلى موقع الانفجار.ولفتت الشبكة إلى أن الشاحنة كانت تحمل 9 آلاف و200 غالون من الوقود (نحو 35 ألف لتر من البنزين).وتسبب الانفجار الذي وقع في أحد الطرق بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التي اندلعت نتيجة احتراق الوقود.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/ارتفاع-قتلى-انفجار-شاحنة-وقود-في-هايتي-إلى-أكثر-من-60-شخصا-1053947759.html
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سبوتنيك عربي
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انفجار هائل في نيويورك بسبب شاحنة وقود... فيديو
16:27 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
تسببت شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من وقود السيارات في انفجار هائل بجزيرة تابعة لولاية نيويورك الأمريكية.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام الشاحنة
بأحد المباني في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.
وتسبب الحادث في إصابة السائق و3 من رجال الإطفاء الذين أسرعوا إلى موقع الانفجار
.
ولفتت الشبكة إلى أن الشاحنة كانت تحمل 9 آلاف و200 غالون من الوقود (نحو 35 ألف لتر من البنزين).
14 ديسمبر 2021, 22:16 GMT
وتسبب الانفجار الذي وقع في أحد الطرق بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التي اندلعت نتيجة احتراق الوقود
.