https://arabic.sputniknews.com/20220216/بريطانيا-تفتح-تحقيقا-بشأن-تورط-سعودي-في-فساد-مع-مؤسسة-الأمير-تشارلز-الخيرية-1058694138.html
بريطانيا تفتح تحقيقا بشأن تورط سعودي في فساد مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية
بريطانيا تفتح تحقيقا بشأن تورط سعودي في فساد مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها فتحت تحقيقا بشأن مزاعم تورط رجل أعمال سعودي في فضيحة فساد مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:06+0000
2022-02-16T13:06+0000
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وقالت شرطة لندن في بيان لها إن "القرار يأتي بعد تقييم لبلاغ ورد في سبتمبر/أيلول 2021، يتعلق بتقارير إعلامية تزعم تقديم المساعدة لمنح تكريم ملكي ومنح الجنسية لمواطن سعودي"، حسبما نقلت "فرانس برس".يأتي ذلك بعدما استقال مايكل فوسيت، رئيس مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية العام الماضي في أعقاب تحقيق داخلي في تلك الادعاءات، وكان فوسيت، قد وافق في البداية على تعليق مهامه بعد ما كشفت الصحف عن علاقته برجل الأعمال السعودي.وأوضحت الوكالة أن رجل الأعمال السعودي الوارد ذكره في تحقيقات الشرطة، يدعى محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، وكان قد تبرع بمبالغ كبيرة لمشاريع ذات أهمية لمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية.وتفيد معاومات غير مؤكدة حتى الآن بأن فوسيت، كان قد تواطأ لمنح تكريم ملكي ومنح الجنسية البريطانية لرجل الأعمال السعودي، وبحسب ما ورد بالتحقيقات فقد نفى محفوظ ارتكاب أي مخالفة.من جانبها، قالت مؤسسة تشارلز، التي تساعد العاطلين على العودة إلى العمل وبدء أعمال تجارية صغيرة، إنها تأخذ هذه الاتهامات "على محمل الجد".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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بريطانيا تفتح تحقيقا بشأن تورط سعودي في فساد مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها فتحت تحقيقا بشأن مزاعم تورط رجل أعمال سعودي في فضيحة فساد مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية.
وقالت شرطة لندن في بيان لها إن "القرار يأتي بعد تقييم لبلاغ ورد في سبتمبر/أيلول 2021، يتعلق بتقارير إعلامية تزعم تقديم المساعدة لمنح تكريم ملكي ومنح الجنسية لمواطن سعودي"، حسبما نقلت "فرانس برس".
يأتي ذلك بعدما استقال مايكل فوسيت، رئيس مؤسسة الأمير تشارلز
الخيرية العام الماضي في أعقاب تحقيق داخلي في تلك الادعاءات، وكان فوسيت، قد وافق في البداية على تعليق مهامه بعد ما كشفت الصحف عن علاقته برجل الأعمال السعودي.
وأوضحت الوكالة أن رجل الأعمال السعودي الوارد ذكره في تحقيقات الشرطة، يدعى محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، وكان قد تبرع بمبالغ كبيرة لمشاريع ذات أهمية لمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية.
وتفيد معاومات غير مؤكدة حتى الآن بأن فوسيت، كان قد تواطأ لمنح تكريم ملكي ومنح الجنسية البريطانية لرجل الأعمال السعودي، وبحسب ما ورد بالتحقيقات فقد نفى محفوظ ارتكاب أي مخالفة.
من جانبها، قالت مؤسسة تشارلز، التي تساعد العاطلين على العودة إلى العمل وبدء أعمال تجارية صغيرة، إنها تأخذ هذه الاتهامات "على محمل الجد".
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