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https://arabic.sputniknews.com/20220216/بعد-فشل-عودة-رونالدو-الرومانسية-لأولد-ترافورد-ثلاثة-فرق-تريد-إنقاذ-رونالدو-من-جحيم-اليونايتد-1058678423.html
بعد فشل عودة رونالدو الرومانسية لأولد ترافورد... ثلاثة فرق تريد إنقاذ رونالدو من جحيم اليونايتد
بعد فشل عودة رونالدو الرومانسية لأولد ترافورد... ثلاثة فرق تريد إنقاذ رونالدو من جحيم اليونايتد
يبدو أن العودة الرومانسية للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد لم يتم التخطيط لها بشكل جيد، حيث من غير المرجح أن يفوز يونايتد بأي شيء هذا الموسم... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T07:37+0000
2022-02-16T07:40+0000
مجتمع
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ارتبط رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا بالابتعاد هذا الصيف إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.وأكدت الصحيفة، أن وكيل أعمال رونالدو خورخي مينديز أجرى محادثات مع رئيس يونايتد ريتشارد أرنولد بشأن شكل الفريق "غير المتناسق".وقالت الصحيفة، إنه لن يكون هناك نقص في الاهتمام بالتعاقد مع النجم، بقيمة تبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث يكون باريس سان جيرمان هو الخيار الأكثر ترجيحًا، لكن لم الشمل مع مدرب ريال مدريد السابق جوزيه مورينيو في روما احتمال مثير للاهتمام أيضا، ولن يكون خوض تجربة جديدة مع بايرن ميونخ الألماني خيارا سيئا، بحسب الصحيفة.ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "رونالدو مشتت حقًا بشأن مستقبله. إنه لا يحب شيئًا أكثر من الفوز بالألقاب، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنه سيكون صعبا، إنه لا يريد أن يقضي العامين الأخيرين من مسيرته في منتصف الترتيب".
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مجتمع

بعد فشل عودة رونالدو الرومانسية لأولد ترافورد... ثلاثة فرق تريد إنقاذ رونالدو من جحيم اليونايتد

07:37 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 16.02.2022)
© REUTERS / HANDOUTالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء مؤتمر صحفي قبل مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء مؤتمر صحفي قبل مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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يبدو أن العودة الرومانسية للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد لم يتم التخطيط لها بشكل جيد، حيث من غير المرجح أن يفوز يونايتد بأي شيء هذا الموسم وسيواجه معركة للانتهاء في المراكز الأربعة الأولى.
ارتبط رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا بالابتعاد هذا الصيف إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.
وأكدت الصحيفة، أن وكيل أعمال رونالدو خورخي مينديز أجرى محادثات مع رئيس يونايتد ريتشارد أرنولد بشأن شكل الفريق "غير المتناسق".
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وقالت الصحيفة، إنه لن يكون هناك نقص في الاهتمام بالتعاقد مع النجم، بقيمة تبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث يكون باريس سان جيرمان هو الخيار الأكثر ترجيحًا، لكن لم الشمل مع مدرب ريال مدريد السابق جوزيه مورينيو في روما احتمال مثير للاهتمام أيضا، ولن يكون خوض تجربة جديدة مع بايرن ميونخ الألماني خيارا سيئا، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "رونالدو مشتت حقًا بشأن مستقبله. إنه لا يحب شيئًا أكثر من الفوز بالألقاب، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنه سيكون صعبا، إنه لا يريد أن يقضي العامين الأخيرين من مسيرته في منتصف الترتيب".
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