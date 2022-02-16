https://arabic.sputniknews.com/20220216/بكين-تحمل-واشنطن-مسؤولية-نشر-معلومات-مضللة-حول-نشوب-حرب-ضد-أوكرانيا-1058679312.html
بكين تحمل واشنطن مسؤولية نشر معلومات مضللة حول نشوب حرب ضد أوكرانيا
بكين تحمل واشنطن مسؤولية نشر معلومات مضللة حول نشوب حرب ضد أوكرانيا
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إلى إن التصعيد الأمريكي حول نشوب حرب أضر بالاقتصاد الأوكراني واستقرارها الاجتماعي. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T08:02+0000
2022-02-16T08:02+0000
2022-02-16T08:02+0000
العالم
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وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمره الصحفي، والذي قال خلاله: "في الأيام القليلة الماضية، صعدت الولايات المتحدة من خطر نشوب الحرب وخلقت توترًا أصبح بمثابة ضربة خطيرة للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وحياة الناس في أوكرانيا".وأضاف قائلا: "نأمل أن تتوقف الأطراف المعنية عن نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة وتتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز السلام والثقة المتبادلة والتعاون".وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بكين تحمل واشنطن مسؤولية نشر معلومات مضللة حول نشوب حرب ضد أوكرانيا
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إلى إن التصعيد الأمريكي حول نشوب حرب أضر بالاقتصاد الأوكراني واستقرارها الاجتماعي.
وجاءت تصريحات
المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمره الصحفي، والذي قال خلاله: "في الأيام القليلة الماضية، صعدت الولايات المتحدة من خطر نشوب الحرب وخلقت توترًا أصبح بمثابة ضربة خطيرة للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وحياة الناس في أوكرانيا".
وأضاف قائلا: "نأمل أن تتوقف الأطراف المعنية عن نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة وتتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز السلام والثقة المتبادلة والتعاون".
وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا
بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.