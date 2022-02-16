https://arabic.sputniknews.com/20220216/بلجيكا-تقر-العمل-4-أيام-في-الأسبوع-وتجاهل-الموظف-لاتصالات-المديرين-خارج-الدوام-1058691886.html

بلجيكا تقر العمل 4 أيام في الأسبوع وتجاهل الموظف لاتصالات المديرين خارج الدوام

بلجيكا تقر العمل 4 أيام في الأسبوع وتجاهل الموظف لاتصالات المديرين خارج الدوام

أقرت بلجيكا حزمة من قوانين العمل، تنص على العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا مع منح للموظف حق تجاهل الاتصالات بمختلف أشكالها المتعلقة بالعمل في غير ساعات الدوام. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T12:28+0000

2022-02-16T12:28+0000

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وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي، إن قوانين العمل الجديدة تتضمن سلسلة من "الإنجازات الكبيرة للعمال"، حسبما نقلت "يورو نيوز".وأضاف دي كرو في بيان له: "سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن قادرا على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلاً من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع".ولفت دي كرو إلى أنه إذا أرادت الحكومة البلجيكية معالجة نقص العمالة فينبغي لها اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات لضمان أن يتمكن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة.وتمنح القوانين البلجيكية الجديدة العاملين في الشركات التي تضم أكثر من 20 موظفا، الحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل، وتجاهل الاتصالات الواردة لهم من رؤسائهم في العمل خارج ساعات الدوام الرسمية.وبمقتضى القوانين الجديد لن يتوقع أصحاب العمل والمديرون بعد الآن من موظفيهم قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم خارج ساعات العمل.وشدد بيان الحكومة البلجيكية على الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة، مؤكدا أنها "أصبحت أكثر قابلية للاختراق"، مما يستلزم المزيد من الحدود للموظفين.في السياق ذاته، منحت القوانين الجديدة للعمال الحق في الحصول على التدريب من أصحاب العمل، بواقع ثلاثة أيام من التدريب، على أن تزيد إلى أربعة أيام بحلول عام 2023 وخمسة أيام بداية من عام 2024.

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