https://arabic.sputniknews.com/20220216/بيدرسون-نقاشاتنا-مع-الحكومة-السورية-ستستمر-1058689489.html
بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر
بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/ آذار المقبل،... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:43+0000
2022-02-16T11:43+0000
2022-02-16T11:57+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وقال بيدرسون في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق: "كان لدينا لقاء عميقا ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية... ناقشنا أيضا الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".وتابع: "بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس المقبل".وأضاف المبعوث الأممي: "نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بعد-إعلان-بيدرسون-عن-دعم-دولي-ما-إمكانية-تطبيق-مبادرة-خطوة-مقابل-خطوة-في-سوريا-1057615255.html
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أخبار سوريا اليوم
بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر
11:43 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/ آذار المقبل، مشيرا إلى أنه متفائل بشأن تلك الجولة.
دمشق - سبوتنيك
. وقال بيدرسون في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق: "كان لدينا لقاء عميقا ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية... ناقشنا أيضا الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".
وتابع: "بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس المقبل".
وأضاف المبعوث الأممي: "نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر".