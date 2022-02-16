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https://arabic.sputniknews.com/20220216/بيدرسون-نقاشاتنا-مع-الحكومة-السورية-ستستمر-1058689489.html
بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر
بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/ آذار المقبل،... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:43+0000
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أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وقال بيدرسون في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق: "كان لدينا لقاء عميقا ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية... ناقشنا أيضا الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".وتابع: "بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس المقبل".وأضاف المبعوث الأممي: "نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بعد-إعلان-بيدرسون-عن-دعم-دولي-ما-إمكانية-تطبيق-مبادرة-خطوة-مقابل-خطوة-في-سوريا-1057615255.html
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أخبار سوريا اليوم

بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر

11:43 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 16.02.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون في روما، إيطاليا 6 ديسمبر 2019
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون في روما، إيطاليا 6 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
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أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/ آذار المقبل، مشيرا إلى أنه متفائل بشأن تلك الجولة.
دمشق - سبوتنيك. وقال بيدرسون في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق: "كان لدينا لقاء عميقا ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية... ناقشنا أيضا الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 10 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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وتابع: "بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس المقبل".
وأضاف المبعوث الأممي: "نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر".
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