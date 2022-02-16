https://arabic.sputniknews.com/20220216/بيدرسون-نقاشاتنا-مع-الحكومة-السورية-ستستمر-1058689489.html

بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر

بيدرسون: نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/ آذار المقبل،... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T11:43+0000

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أخبار سوريا اليوم

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دمشق - سبوتنيك. وقال بيدرسون في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق: "كان لدينا لقاء عميقا ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية... ناقشنا أيضا الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".وتابع: "بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس المقبل".وأضاف المبعوث الأممي: "نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220201/بعد-إعلان-بيدرسون-عن-دعم-دولي-ما-إمكانية-تطبيق-مبادرة-خطوة-مقابل-خطوة-في-سوريا-1057615255.html

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أخبار سوريا اليوم