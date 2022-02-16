https://arabic.sputniknews.com/20220216/تأييد-الحكم-بالسجن-على-الإعلامي-المصري-توفيق-عكاشة-1058719522.html
تأييد الحكم بالسجن على الإعلامي المصري توفيق عكاشة
تأييد الحكم بالسجن على الإعلامي المصري توفيق عكاشة
قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة، 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T18:54+0000
2022-02-16T18:54+0000
2022-02-16T18:54+0000
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وأفادت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنح مدينة نصر، شمال العاصمة المصرية، القاهرة، قد أيدت حضوريا حبس الإعلامى المصري، توفيق عكاشة، 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن نفقة قدرها 180 ألف جنيه.وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكما غيابيا في الدعوى التي قدمتها طليقته رضا الكرداوي، تتعلق بالنفقة، حيث عوقب عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى "الدفع لا الحبس" المقامة ضده.ويذكر أنه ألقى القبض على الإعلامي المصري، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.وكانت السلطات في مطار القاهرة الدولي، منعت عكاشة من السفر إلى الإمارات، بسبب إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيق معه في عدد من القضايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/توقيف-الإعلامي-المصري-توفيق-عكاشة-بمطار-القاهرة-1054946070.html
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع, توفيق عكاشة
تأييد الحكم بالسجن على الإعلامي المصري توفيق عكاشة
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قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة، 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده.
وأفادت صحيفة المصري اليوم
، مساء اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنح مدينة نصر، شمال العاصمة المصرية، القاهرة، قد أيدت حضوريا حبس الإعلامى المصري، توفيق عكاشة
، 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن نفقة قدرها 180 ألف جنيه.
وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكما غيابيا في الدعوى التي قدمتها طليقته رضا الكرداوي، تتعلق بالنفقة، حيث عوقب عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى "الدفع لا الحبس" المقامة ضده.
ويذكر أنه ألقى القبض على الإعلامي المصري
، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.
وكانت السلطات في مطار القاهرة الدولي، منعت عكاشة من السفر إلى الإمارات، بسبب إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيق معه في عدد من القضايا.