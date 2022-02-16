https://arabic.sputniknews.com/20220216/تخصيص-18-مليون-دولار-للانتخابات-النيابية-اللبنانية-ومسؤولان-أمريكيان-يلتقيان-ممثلي-المدني-التونسي--1058709814.html
تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية اللبنانية ومسؤولان أمريكيان يلتقيان ممثلي المدني التونسي
تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية اللبنانية ومسؤولان أمريكيان يلتقيان ممثلي المدني التونسي
وافق لبنان على تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية، ونائبان لمساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقيان بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية،... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:42+0000
2022-02-16T14:42+0000
2022-02-16T14:42+0000
راديو
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تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية اللبنانية ومسئولان أمريكيان يلتقيان ممثلي المجتمع المدني التونسي
تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية اللبنانية ومسئولان أمريكيان يلتقيان ممثلي المجتمع المدني التونسي
لبنان يوافق على تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابيةقال وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.وفي حديثه بعد جلسة مجلس الوزراء، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، قوله إن الانتخابات الماضية في عام 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، لكن لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.وانزلق لبنان إلى أزمة مالية في عام 2019، وأثار مسؤولون مخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب القيود المالية.وحثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات.وأضاف أبوزيد أن هناك أطرافا عديدة ليس لديها مصلحة بإجراء الانتخابات الآن خاصة بعد التحولات التي أعقبت ثورة أكتوبر فهذه الأطراف لا تستطيع التأكد من نتائج الانتخابات لذا يريدون التأجيل حتى يضمن حصته في البرلمان وبالتالي يرغبون في التأجيل لحين توفر ظروف أفضل ومواتية لمصلحتهم.نائبان لمساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقيان بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسيةقالت السفارة الأمريكية في تونس إن اثنين من المسؤولين الأمريكيين التقيا بممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.وكانت واشنطن قد عبّرت عن قلقها إزاء قرار سعيد، في تصعيد للضغط الدولي على الرئيس التونسي.وفي الأسبوع الماضي، حل سعيد المجلس وهو أحد المؤسسات القليلة المتبقية في البلاد القادرة على العمل بشكل مستقل عنه، في أحدث سلسلة من الخطوات التي وصفها خصومه بالانقلاب.وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون، نائبي مساعد وزير الخارجية التقيا بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف المساعدات المالية التي كانت مبرمجة لتونس.وأضاف اليحياوي أن القوى السياسية اكتشفت نفسها واكتشف الجميع بعد الخامس والعشرين من يوليو/تموز، أنها مجرد نمور من ورق ليس لديها امتداد شعبي حقيقي وحتى تلك الأعداد التي كنا نراها خلال الانتخابات هي تعبير عن تلك العلاقة الزبونية التي تجمع بين تلك الأحزاب السياسية والقواعد الانتخابية.بعد الإمارات تركيا تتجه لإصلاح العلاقات مع إسرائيلقالت وزارة الخارجية التركية إن وفدا من كبار المسؤولين الأتراك سيسافر إلى إسرائيل في إطار الاستعدادات للزيارة المزمعة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لأنقرة.وأضافت وزارة الخارجية أن الوفد سيرأسه إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس طيب أردوغان للسياسة الخارجية، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي خلال الزيارة التي تستمر يومي 16 و17 فبراير/شباط. وقالت الوزارة إن الوفد التركي سيجتمع أيضا مع قيادات السلطة الفلسطينية.وتبادلت إسرائيل وتركيا طرد السفراء في عام 2018 وظلت العلاقات متوترة بين الجانبين، لكن أنقرة بدأت في عام 2020 جهودا حثيثة لإصلاح العلاقات المتوترة مع العديد من دول المنطقة.وتدين أنقرة، الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وسياستها في التعامل مع الفلسطينيين. ودعت إسرائيل تركيا للتخلي عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تحكم غزة.وأضاف أوغلو أن العلاقات التركية الإسرائيلية قديمة وهناك توجه نحو إعادة هذه العلاقات لعدة أمور منها العوامل الاقتصادية ومنها أيضا الوضع في حوض البحر الأبيض المتوسط، فتركيا تريد أن تكون إسرائيل شريكا وليس عدوا أو ليس بالطرف الآخر الذي يجمع حوله بعض دول المتوسط التي تبعد تركيا عن أن تكون حاضرة في كثير من الاتفاقيات.يمكنكم متابعة المزيد من خلال عالم سبوتنيك
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تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية اللبنانية ومسؤولان أمريكيان يلتقيان ممثلي المدني التونسي
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وافق لبنان على تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية، ونائبان لمساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقيان بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية، وبعد الإمارات تركيا تتجه لإصلاح العلاقات مع إسرائيل.
لبنان يوافق على تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية
قال وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية
.
وفي حديثه بعد جلسة مجلس الوزراء، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، قوله إن الانتخابات الماضية في عام 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، لكن لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.
وانزلق لبنان إلى أزمة مالية في عام 2019، وأثار مسؤولون مخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب القيود المالية.
وحثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال سركيس أبوزيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الظروف كانت مختلفة فيما سبق حتى يتأمن مبلغ 54 مليون دولار للانتخابات، لكن الآن وبعد التطورات التي حدثت يمكن عصر النفقات إلى مبلغ ال 18 مليون دولار حتى تنطلق الانتخابات وبالتالي فهذا المبلغ يكفي في الوقت الحالي وإذا كانت الحكومة جادة في وعدها فهي مضطرة إلى توفير الحد الأدنى من الكلفة، حتى تتمكن وزارة الداخلية من مباشرة عملها، وإذا احتاجت مبالغ إضافية يمكن توفيرها من الميزانية أو من المساعدات الخارجية.
وأضاف أبوزيد أن هناك أطرافا عديدة ليس لديها مصلحة بإجراء الانتخابات الآن
خاصة بعد التحولات التي أعقبت ثورة أكتوبر فهذه الأطراف لا تستطيع التأكد من نتائج الانتخابات لذا يريدون التأجيل حتى يضمن حصته في البرلمان وبالتالي يرغبون في التأجيل لحين توفر ظروف أفضل ومواتية لمصلحتهم.
نائبان لمساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقيان بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية
قالت السفارة الأمريكية في تونس إن اثنين من المسؤولين الأمريكيين التقيا بممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي الأسبوع الماضي، حل سعيد المجلس وهو أحد المؤسسات القليلة المتبقية في البلاد القادرة على العمل بشكل مستقل عنه، في أحدث سلسلة من الخطوات التي وصفها خصومه بالانقلاب.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون، نائبي مساعد وزير الخارجية التقيا بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف المساعدات المالية التي كانت مبرمجة لتونس.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف من خلال المجتمع المدني التونسي موقفه من القرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك هذه التحركات تدخل ضمن الضغوطات التي تحاول بعض القوى الدولية ممارستها على الرئيس بطلب أو بدعم من قوى داخل تونس.
وأضاف اليحياوي أن القوى السياسية اكتشفت نفسها واكتشف الجميع بعد الخامس والعشرين من يوليو/تموز، أنها مجرد نمور من ورق ليس لديها امتداد شعبي حقيقي وحتى تلك الأعداد التي كنا نراها خلال الانتخابات هي تعبير عن تلك العلاقة الزبونية التي تجمع بين تلك الأحزاب السياسية والقواعد الانتخابية.
وأضاف أنه الآن تحول الأمر نحو رسائل إلى الخارج والقوى الدولية بكل الطرق الممكنة من أجل زيادة الضغط على الرئيس قيس سعيد لكنه لن يتراجع عن قراراته التي اتخذها بعد دراسة كبيرة للأوضاع ويسير في تنفيذ ما وعد به منذ تولى المسؤولية.
بعد الإمارات تركيا تتجه لإصلاح العلاقات مع إسرائيل
قالت وزارة الخارجية التركية إن وفدا من كبار المسؤولين الأتراك سيسافر إلى إسرائيل في إطار الاستعدادات للزيارة المزمعة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لأنقرة.
وأضافت وزارة الخارجية أن الوفد سيرأسه إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس طيب أردوغان
للسياسة الخارجية، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي خلال الزيارة التي تستمر يومي 16 و17 فبراير/شباط. وقالت الوزارة إن الوفد التركي سيجتمع أيضا مع قيادات السلطة الفلسطينية.
وتبادلت إسرائيل وتركيا طرد السفراء في عام 2018 وظلت العلاقات متوترة بين الجانبين، لكن أنقرة بدأت في عام 2020 جهودا حثيثة لإصلاح العلاقات المتوترة مع العديد من دول المنطقة.
وتدين أنقرة، الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وسياستها في التعامل مع الفلسطينيين. ودعت إسرائيل تركيا للتخلي عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تحكم غزة.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي، إنه لا شك في أن الوضع الاقتصادي والأزمة التي تمر بها تركيا عامل أساسي في التأثير على العلاقات الدولية لكن لا يوجد هناك شيء لا يتغير بالعلاقات الدولية حتى المصالح تتغير حسب عوامل منطقية أو دولية أو الظروف لذا تركيا تريد أن تتوجه نحو تغيير السياسة الخارجية وفك العزلة التي حدثت في السنوات الأخيرة توازيا مع انشغال الولايات المتحدة بقضايا الشرق الأوسط.
وأضاف أوغلو أن العلاقات التركية الإسرائيلية قديمة
وهناك توجه نحو إعادة هذه العلاقات لعدة أمور منها العوامل الاقتصادية ومنها أيضا الوضع في حوض البحر الأبيض المتوسط، فتركيا تريد أن تكون إسرائيل شريكا وليس عدوا أو ليس بالطرف الآخر الذي يجمع حوله بعض دول المتوسط التي تبعد تركيا عن أن تكون حاضرة في كثير من الاتفاقيات.
وأضاف أن تركيا مقدمة على انتخابات مصيرية ومفصلية والمعارضة كانت تراهن على سوء العلاقات الخارجية لذا فالحزب الحاكم أراد تغيير هذا الاعتقاد.
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