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https://arabic.sputniknews.com/20220216/تركيا-نواصل-دعم-حل-الدولتين-وتحسين-ظروف-الفلسطينيين-1058717701.html
تركيا: نواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين
تركيا: نواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين
أكدت الرئاسة التركية، أنها ستواصل الدعم والمساعدة لتحقيق حل الدولتين وتحسين ظروف الشعب الفلسطيني. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T17:24+0000
2022-02-16T17:24+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة أثناء زيارته للقنصلية العامة التركية في القدس المحطة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال المسؤول التركي: "كما تعلمون تركيا وقفت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني".وعن علاقات تركيا مع إسرائيل قال قالن إن زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا في مارس/ آذار المقبل ستشهد مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بشكل مفصل.وأكد أن بلاده تهدف لبناء نظام إقليمي يضمن السلام والاستقرار ويعطي الأولوية للأمن والحرية والازدهار للجميع.ومن المقرر أن يلتقي قالن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم بجانب العديد من المسؤولين الفلسطينيين.ويوم الخميس، يناقش الوفد التركي التحضيرات اللازمة لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-زيارة-الرئيس-الإسرائيلي-لتركيا-ستنعكس-على-العلاقات-الثنائية-1058711692.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

تركيا: نواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين

17:24 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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أكدت الرئاسة التركية، أنها ستواصل الدعم والمساعدة لتحقيق حل الدولتين وتحسين ظروف الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة أثناء زيارته للقنصلية العامة التركية في القدس المحطة، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستنعكس على العلاقات الثنائية
15:04 GMT
وقال المسؤول التركي: "كما تعلمون تركيا وقفت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وعن علاقات تركيا مع إسرائيل قال قالن إن زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا في مارس/ آذار المقبل ستشهد مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بشكل مفصل.
وأكد أن بلاده تهدف لبناء نظام إقليمي يضمن السلام والاستقرار ويعطي الأولوية للأمن والحرية والازدهار للجميع.
ومن المقرر أن يلتقي قالن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم بجانب العديد من المسؤولين الفلسطينيين.
ويوم الخميس، يناقش الوفد التركي التحضيرات اللازمة لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا.
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