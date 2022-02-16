https://arabic.sputniknews.com/20220216/تشاووش-أوغلو-تركيا-تجدد-استعدادها-لاستضافة-اجتماعات-بين-موسكو-وكييف-1058712230.html

تشاووش أوغلو: تركيا تجدد استعدادها لاستضافة اجتماعات بين موسكو وكييف

تشاووش أوغلو: تركيا تجدد استعدادها لاستضافة اجتماعات بين موسكو وكييف

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا تجدد استعدادها لاستضافة اجتماعات بين موسكو وكييف بشأن الأزمة الأوكرانية. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T15:19+0000

2022-02-16T15:19+0000

2022-02-16T15:19+0000

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1049425958_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_00282d9113d9ebb16938b00df8b942f1.jpg

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.وجاءت تصريحات تشاووش أوغلو بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قالها في وقت سابق اليوم، وأعرب فيها عن رغبته في عقد لقاء ثلاثي مع قادة روسيا وأوكرانيا في تركيا.ويأتي ذلك في ظل التوترات الحالية بين موسكو وكييف، بحسب أردوغان، الذي أوضح أن اللقاء سيتم حال موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقده.يذكر أن المتحدت باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تحدث، في وقت سابق، عن إمكانية عقد لقاء بين بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأوضح بيسكوف أن لقاء بوتين مع زيلينسكي، بديهي، والرئيس الروسي مستعد للقاء أي شخص، إذا كان سيساهم في حل هذا الوضع الذي يشهده جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى أنه أصبح عقدة حقيقة.وتزعم واشنطن ودول غربية أن روسيا تحضر لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهي الاتهامات التي تنفيها موسكو مرارا، مؤكدة أن الهدف مما يتم ترويجه ضد روسيا هو زيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدود روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-نأمل-في-إجراء-لقاء-ثلاثي-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-حال-وافق-بوتين-على-ذلك-1058689368.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا