https://arabic.sputniknews.com/20220216/تصرف-السيسي-مع-وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-يثير-تفاعلا-واسعا-وإسرائيل-تعلق-1058698093.html
تصرف السيسي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية يثير تفاعلا واسعا... وإسرائيل تعلق
تصرف السيسي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية يثير تفاعلا واسعا... وإسرائيل تعلق
أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي حيا بها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:01+0000
2022-02-16T14:01+0000
2022-02-16T14:01+0000
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وانتشر مقطع فيديو يظهر ترحيبا حارا من الرئيس المصري لكارين، وذلك خلال خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، الذي بدأ في العاصمة المصرية، الاثنين.ويظهر السيسي في الفيديو أثناء دخوله القاعة وترحيبه بالحضور، ثم يغادر مقعده ويتوجه نحو الوزيرة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسيها المتحرك في طرف القاعة.موقف الرئيس المصري حصل على إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي أعاد نشر تغريدة لمراسل موقع "أكسيوس" في الشرق الأوسط عن هذا المشهد، مع تعليق: "الرئيس السيسي، لقد أثرت مشاعرنا جميعا".وجاء في تغريدة المراسل الأصلية: "هذا الفيديو يجب مشاهدته؛ الرئيس المصري السيسي يصل إلى مؤتمر الطاقة الدولي في القاهرة، ويتوجه إلى الجانب الآخر من القاعة للترحيب بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار. هذا مدهش بالفعل".
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أخبار مصر الآن, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, الرئيس عبدالفتاح السيسي
تصرف السيسي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية يثير تفاعلا واسعا... وإسرائيل تعلق
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أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي حيا بها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار.
وانتشر مقطع فيديو يظهر ترحيبا حارا من الرئيس المصري لكارين، وذلك خلال خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول
"إيجبس 2022"، الذي بدأ في العاصمة المصرية، الاثنين.
ويظهر السيسي
في الفيديو أثناء دخوله القاعة وترحيبه بالحضور، ثم يغادر مقعده ويتوجه نحو الوزيرة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسيها المتحرك في طرف القاعة.
موقف الرئيس المصري حصل على إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي أعاد نشر تغريدة لمراسل موقع "أكسيوس" في الشرق الأوسط عن هذا المشهد، مع تعليق: "الرئيس السيسي، لقد أثرت مشاعرنا جميعا".
وجاء في تغريدة المراسل الأصلية: "هذا الفيديو يجب مشاهدته؛ الرئيس المصري السيسي يصل إلى مؤتمر الطاقة الدولي في القاهرة، ويتوجه إلى الجانب الآخر من القاعة للترحيب بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار. هذا مدهش بالفعل".