https://arabic.sputniknews.com/20220216/تظاهرة-مركزية-لمتقاعدي-قوى-الأمن-الداخلي-اللبناني-فرضتم-علينا-معركة-ونحن-لها-1058710419.html

تظاهرة مركزية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي اللبناني: "فرضتم علينا معركة ونحن لها"

تظاهرة مركزية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي اللبناني: "فرضتم علينا معركة ونحن لها"

نفذ تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الأربعاء، تظاهرة مركزية احتجاجا على تفاقم مشكلة الطبابة والدواء وتآكل رواتبهم واحتجاز أموالهم في المصارف. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T14:53+0000

2022-02-16T14:53+0000

2022-02-16T15:35+0000

العالم العربي

لبنان

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ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت تصل الحافلات التي تقل المتقاعدين إلى منطقة المتحف في بيروت حيث كان التجمع المركزي، لينطلقوا بعدها إلى مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن ثم مبنى الـ"TVA" ومن بعدها ساحة رياض الصلح المواجهة للسراي الحكومي.وألقى العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي فيصل تنيان كلمة قال فيها إننا "نتبع لمؤسسة تابعة لوزارة الداخلية وتخضع لسلطة وزير الداخلية، ومنذ مدة زار وفد من متقاعدي قوى الأمن الداخلي الوزير بسام المولوي، وصرّح الوزير بعدها أن طبابة قوى الأمن خط أحمر، ولكننا لم نرى الخط الأحمر أين رسم"، في إشارة إلى أنه لم يحدث أي تغيير فيما يخص ملف الطبابة.وتابع "نحن منتظرون منذ سبعة أشهر، لا يوجد حبة دواء في صيدليات قوى الأمن، ولا مستشفى تستقبلنا، وأنت يا حضرة الوزير المسؤول الأول، وللأسف تحوّلت من قاض الى وزير".وأضاف: "نحن لا نستطيع أن ننتظر إمضاء الموازنة لمعرفة المبلغ الذي يستحق لنا لنتعالج، نحن الآن موجوعون، ويوجد عدة زملاء لنا انتحروا أمامكم وضميركم الإنساني لم يهتز".وتوجه للطبقة السياسية بالقول "نحن عسكر وأقل واحد منا يملك 30 سنة في الحياة العسكرية، نحن رجال أفعال لا أقوال وعندما تم تكليفنا بالمهمات نفذناها على أكمل وجه، ونحن الآن مهمتنا المطالبة بحقوقنا القانونية، هي ليست منّة ولا شحاذة ولا صدقة بل حقنا القانوني".وأضاف "أنتم فرضتم علينا معركة ونحن لها، حقنا مكرس بموجب القوانين ونحنا خبراء بتطبيق القانون وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون واليوم هو نقطة البداية، وما ترونه اليوم هو نصف المتقاعدين ولكن المتشوقين لمص دماءكم عددهم أكبر".وشدد أنه في حال "تم تحويل معركة تحصيل الحقوق إلى حرب، سننزل بالأكفان والأحذية وقتيلنا شهيد لأنه يدافع عن لقمة عيشه وكرامته وعرضه وعائلته وحياته، أما قتيلكم فهو جيفة لأنكم تدافعون عن أموالكم".وتوجه العميد تنيان لجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان بالقول "لجمعية النصابين ولص لبنان، اعتبارا من هذه اللحظة موعدنا وإياكم مطلع الشهر القادم، الراتب الذي يتم دفعه للعسكري بالتقسيط ألغوه، نريد رواتبنا كاملة كما تأتي من وزارة المالية".وتابع " تعويض العسكري داخل المصارف هو جنى عمره، هو ليس حساب تجاري ولا حساب فائدة، عليكم دفعه بالكامل و نمهلكم من اليوم إلى آخر الشهر لمراجعة بعضكم ودراسة الموضوع، والخطوة الثالثة أموالنا المحجوزة لديكم لن نقبل إلا سحبها كما هي".وختم "لمغاور المستشفيات وتجار الدم والجثث، اعتبارا من هذه اللحظة أي عسكري متقاعد أو زميل لنا في الخدمة الفعلية، يصل إلى المستشفى بحالة طارئة ويرفض المستشفى استقباله وعلاجه لا تلوموا إلا أنفسكم حتى لو اضطررنا الى تسكير قطاع المستشفيات كاملا في لبنان".

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