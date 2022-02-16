تفاصيل أولمبياد بكين 2022
صورة للوح التزلج لرياضي على الجليد في خط البداية، ضمن مرحلة للتأهل للتزلج على الجليد للرجال، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في ملعب جينتينج سنو بارك إتش آند إس في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022.
صورة للوح التزلج لرياضي على الجليد في خط البداية، ضمن مرحلة للتأهل للتزلج على الجليد للرجال، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في ملعب جينتينج سنو بارك إتش آند إس في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022.
رد فعل الرياضية الكندية إليزابيث هوسكينغ خلال نهائيات ألعاب التزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 10 فبراير 2022، في تشانغجياكو، الصين.
رد فعل الرياضية الكندية إليزابيث هوسكينغ خلال نهائيات ألعاب التزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 10 فبراير 2022، في تشانغجياكو، الصين.
رياضية خلال سباق التدريبات على الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.
رياضية خلال سباق التدريبات على الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.
أولمبياد بكين 2022 - التزلج السريع التتابعي على مضمار قصير - 3000 متر سيدات - النهائي أ - ملعب العاصمة الداخلي، بكين، الصين - 13 فبراير 2022. سوزان شولتنغ من هولندا في اللعب، مرتدية قلبًا على جعبتها تكريماً لزميلتها في الفريق لارا فان رويجفين ، الذي توفي فجأة عن عمر يناهز 27 عامًا في عام 2020.
أولمبياد بكين 2022 - التزلج السريع التتابعي على مضمار قصير - 3000 متر سيدات - النهائي أ - ملعب العاصمة الداخلي، بكين، الصين - 13 فبراير 2022. سوزان شولتنغ من هولندا في اللعب، مرتدية قلبًا على جعبتها تكريماً لزميلتها في الفريق لارا فان رويجفين ، الذي توفي فجأة عن عمر يناهز 27 عامًا في عام 2020.
الحكام خلال مسابقة القفز الحر على الثلج للرجال في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
الحكام خلال مسابقة القفز الحر على الثلج للرجال في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
التزلج على المنحدرات الجبلية المشتركة للرجال - المركز الوطني للتزلج الألبي، أولمبياد بكين 2022، منطقة يانكينغ، بكين، الصين 10 فبراير 2022.
التزلج على المنحدرات الجبلية المشتركة للرجال - المركز الوطني للتزلج الألبي، أولمبياد بكين 2022، منطقة يانكينغ، بكين، الصين 10 فبراير 2022.
تنافس الأوكرانية أناستاسيا شابوتوفا في مسابقة التزلج على الجليد للفريق، أثناء الفقرة القصيرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 6 فبراير 2022.
تنافس الأوكرانية أناستاسيا شابوتوفا في مسابقة التزلج على الجليد للفريق، أثناء الفقرة القصيرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 6 فبراير 2022.
زجاجة ألقى بها رياضي روسي، عضو الفريق الوطني الروسي ألكسندر بولشونوف، خلال سباق التزلج لمسافة 2 × 15 كم خلال مسابقة التزلج الريفي على الثلج للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين لعام 2022.
زجاجة ألقى بها رياضي روسي، عضو الفريق الوطني الروسي ألكسندر بولشونوف، خلال سباق التزلج لمسافة 2 × 15 كم خلال مسابقة التزلج الريفي على الثلج للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين لعام 2022.
شارات اعتماد المتطوعين.
إحدى المشاركات في نهائيات القفز الحر في رياضة التزلج على المنحدرات للسيدات في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
إحدى المشاركات في نهائيات القفز الحر في رياضة التزلج على المنحدرات للسيدات في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
سكب الماء على الجليد خلال فترة استراحة في مسابقات المسار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.
سكب الماء على الجليد خلال فترة استراحة في مسابقات المسار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.
الكندية ماكينا هودجسون تمسك المقبض قبل بدء سباق الزلاجات الفردي للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في منطقة يانكينغ في بكين، 8 فبراير 2022.
الكندية ماكينا هودجسون تمسك المقبض قبل بدء سباق الزلاجات الفردي للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في منطقة يانكينغ في بكين، 8 فبراير 2022.
(من اليسار إلى اليمين) الحاصلون على الميداليات الفضية الروسية فيكتوريا سينيتسينا والروسي نيكيتا كاتسالابوف، الحاصلين على الميداليات الذهبية الفرنسية غابرييلا باباداكيس والفرنسي غيوم سيزيرون والميداليات البرونزية الأمريكية ماديسون هوبيل والولايات المتحدة الأمريكية زاكاري دونوهيو، خلال حفل مكان حدث التزلج على الجليد على الجليد خلال أولمبياد بكين الشتوي 2022 في بكين 14 فبراير 2022.
(من اليسار إلى اليمين) الحاصلون على الميداليات الفضية الروسية فيكتوريا سينيتسينا والروسي نيكيتا كاتسالابوف، الحاصلين على الميداليات الذهبية الفرنسية غابرييلا باباداكيس والفرنسي غيوم سيزيرون والميداليات البرونزية الأمريكية ماديسون هوبيل والولايات المتحدة الأمريكية زاكاري دونوهيو، خلال حفل مكان حدث التزلج على الجليد على الجليد خلال أولمبياد بكين الشتوي 2022 في بكين 14 فبراير 2022.
أيدي الرياضيين الأمريكيين في مسابقة الكيرلنغ للرجال بين فريقي الولايات المتحدة وروسيا في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
أيدي الرياضيين الأمريكيين في مسابقة الكيرلنغ للرجال بين فريقي الولايات المتحدة وروسيا في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
طلقة من بندقية لأحد الرياضيين أثناء فترة الاحماء قبل سباق البياتلون 10 كم رجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين.
طلقة من بندقية لأحد الرياضيين أثناء فترة الاحماء قبل سباق البياتلون 10 كم رجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين.
شوهدت خوذة الكازاخستانية أناستاسيا جورودكو خلال تصفيات التزلج الجبلي على المنحدرات للسيدات في حديقة جنتنغ الثلجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022
شوهدت خوذة الكازاخستانية أناستاسيا جورودكو خلال تصفيات التزلج الجبلي على المنحدرات للسيدات في حديقة جنتنغ الثلجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022
الإيطالية فالنتينا مارغاليو تبدأ تدريبات الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 8 فبراير 2022، في منطقة يانكينغ في بكين.
الإيطالية فالنتينا مارغاليو تبدأ تدريبات الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 8 فبراير 2022، في منطقة يانكينغ في بكين.
الكنديان مارغوري لاجوي وزاكاري لاغا خلال مسابقة الرقص على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، 12 فبراير 2022، في بكين.
الكنديان مارغوري لاجوي وزاكاري لاغا خلال مسابقة الرقص على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، 12 فبراير 2022، في بكين.
الكورية الجنوبية كيم كيونغ آي تضع بينغ دوين دوين، والتميمة الأولمبية الشتوية في بكين على أظافرها خلال مباراة الكيرلنغ للسيدات ضد بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، 11 فبراير 2022.
الكورية الجنوبية كيم كيونغ آي تضع بينغ دوين دوين، والتميمة الأولمبية الشتوية في بكين على أظافرها خلال مباراة الكيرلنغ للسيدات ضد بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، 11 فبراير 2022.
مسؤول حلبة التزلج يضع علامات الانعطاف على الجليد قبل بدء سباق التزلج السريع للرجال لمسافة 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022 .
مسؤول حلبة التزلج يضع علامات الانعطاف على الجليد قبل بدء سباق التزلج السريع للرجال لمسافة 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022 .
كمامات معلقة على عصي الهوكي أثناء تدريب الفريق الروسي في الملعب الوطني الداخلي، بكين، أولمبياد بكين 2022 الصين، 7 فبراير 2022.
كمامات معلقة على عصي الهوكي أثناء تدريب الفريق الروسي في الملعب الوطني الداخلي، بكين، أولمبياد بكين 2022 الصين، 7 فبراير 2022.
وشم على ذراع لاعبة الكيرلنغ السويدية صوفيا مابيرغ، خلال الجولة الأولى للسيدات في مباراة السويد ضد اليابان في المركز الوطني للألعاب المائية، أولمبياد بكين 2022، بكين، الصين 10 فبراير 2022.
وشم على ذراع لاعبة الكيرلنغ السويدية صوفيا مابيرغ، خلال الجولة الأولى للسيدات في مباراة السويد ضد اليابان في المركز الوطني للألعاب المائية، أولمبياد بكين 2022، بكين، الصين 10 فبراير 2022.
المتزلج الألماني فيليكس ريخنن خلال مسابقة التزلج السريع 5000 متر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.
المتزلج الألماني فيليكس ريخنن خلال مسابقة التزلج السريع 5000 متر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.
أحد أفراد طاقم هيئة الإذاعة الكندية يرتدي قناعًا أثناء تساقط الثلوج بكثافة. خلال مسابقات التزلج الحر، فئة التزلج الهوائي للسيدات في حديقة جنتناغ الجليدية، تشانغجياكو، الصين، أولمبياد بكين 2022، 13 فبراير 2022.
أحد أفراد طاقم هيئة الإذاعة الكندية يرتدي قناعًا أثناء تساقط الثلوج بكثافة. خلال مسابقات التزلج الحر، فئة التزلج الهوائي للسيدات في حديقة جنتناغ الجليدية، تشانغجياكو، الصين، أولمبياد بكين 2022، 13 فبراير 2022.
حارس مرمى الكندي، إيدي باسكوال، يحاول صد تسديدة الفريق الأمريكي خلال مباراة هوكي في الجولة التمهيدية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 12 فبراير 2022.
حارس مرمى الكندي، إيدي باسكوال، يحاول صد تسديدة الفريق الأمريكي خلال مباراة هوكي في الجولة التمهيدية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 12 فبراير 2022.
تستعد البولندية، ناتاليا ماليشوسكا، للتدريبات في التزلج السريع على مضمار قصير، بكين، أولمبياد بكين 2022، الصين، 7 فبراير 2022.
تستعد البولندية، ناتاليا ماليشوسكا، للتدريبات في التزلج السريع على مضمار قصير، بكين، أولمبياد بكين 2022، الصين، 7 فبراير 2022.