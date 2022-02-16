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بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/تفاصيل-أولمبياد-بكين-2022-1058679795.html
تفاصيل أولمبياد بكين 2022
تفاصيل أولمبياد بكين 2022
يتضمن ألبوم الصور لقطات مقرّبة للمسابقات، وتفاصيل الهندسة المعمارية، والرياضيين، وما إلى ذلك في أولمبياد بكين 2022. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
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انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة

تفاصيل أولمبياد بكين 2022

12:35 GMT 16.02.2022
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يتضمن ألبوم الصور لقطات مقرّبة للمسابقات، وتفاصيل الهندسة المعمارية، والرياضيين، وما إلى ذلك في أولمبياد بكين 2022.
© AFP 2022 / Marco Bertorello

صورة للوح التزلج لرياضي على الجليد في خط البداية، ضمن مرحلة للتأهل للتزلج على الجليد للرجال، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في ملعب جينتينج سنو بارك إتش آند إس في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022.

صورة للوح التزلج لرياضي على الجليد في خط البداية، ضمن مرحلة للتأهل للتزلج على الجليد للرجال، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في ملعب جينتينج سنو بارك إتش آند إس في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
1/30
© AFP 2022 / Marco Bertorello

صورة للوح التزلج لرياضي على الجليد في خط البداية، ضمن مرحلة للتأهل للتزلج على الجليد للرجال، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في ملعب جينتينج سنو بارك إتش آند إس في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022.

© AP Photo / Lee Jin-man

رد فعل الرياضية الكندية إليزابيث هوسكينغ خلال نهائيات ألعاب التزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 10 فبراير 2022، في تشانغجياكو، الصين.

رد فعل الرياضية الكندية إليزابيث هوسكينغ خلال نهائيات ألعاب التزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 10 فبراير 2022، في تشانغجياكو، الصين. - سبوتنيك عربي
2/30
© AP Photo / Lee Jin-man

رد فعل الرياضية الكندية إليزابيث هوسكينغ خلال نهائيات ألعاب التزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 10 فبراير 2022، في تشانغجياكو، الصين.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصور

رياضية خلال سباق التدريبات على الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.

رياضية خلال سباق التدريبات على الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين. - سبوتنيك عربي
3/30
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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رياضية خلال سباق التدريبات على الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.

© REUTERS / Eloisa Lopez

أولمبياد بكين 2022 - التزلج السريع التتابعي على مضمار قصير - 3000 متر سيدات - النهائي أ - ملعب العاصمة الداخلي، بكين، الصين - 13 فبراير 2022. سوزان شولتنغ من هولندا في اللعب، مرتدية قلبًا على جعبتها تكريماً لزميلتها في الفريق لارا فان رويجفين ، الذي توفي فجأة عن عمر يناهز 27 عامًا في عام 2020.

أولمبياد بكين 2022 - التزلج السريع التتابعي على مضمار قصير - 3000 متر سيدات - النهائي أ - ملعب العاصمة الداخلي، بكين، الصين - 13 فبراير 2022. سوزان شولتنغ من هولندا في اللعب، مرتدية قلبًا على جعبتها تكريماً لزميلتها في الفريق لارا فان رويجفين ، الذي توفي فجأة عن عمر يناهز 27 عامًا في عام 2020. - سبوتنيك عربي
4/30
© REUTERS / Eloisa Lopez

أولمبياد بكين 2022 - التزلج السريع التتابعي على مضمار قصير - 3000 متر سيدات - النهائي أ - ملعب العاصمة الداخلي، بكين، الصين - 13 فبراير 2022. سوزان شولتنغ من هولندا في اللعب، مرتدية قلبًا على جعبتها تكريماً لزميلتها في الفريق لارا فان رويجفين ، الذي توفي فجأة عن عمر يناهز 27 عامًا في عام 2020.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوررياضي روسي يحمل ميدالية ذهبية خلال حفل توزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى في سباق التتابعي للرجال 4x10 كم على الثلج، في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
رياضي روسي يحمل ميدالية ذهبية خلال حفل توزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى في سباق التتابعي للرجال 4x10 كم على الثلج، في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022. - سبوتنيك عربي
5/30
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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رياضي روسي يحمل ميدالية ذهبية خلال حفل توزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى في سباق التتابعي للرجال 4x10 كم على الثلج، في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصور

الحكام خلال مسابقة القفز الحر على الثلج للرجال في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

الحكام خلال مسابقة القفز الحر على الثلج للرجال في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022. - سبوتنيك عربي
6/30
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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الحكام خلال مسابقة القفز الحر على الثلج للرجال في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

© REUTERS / Christian Hartmann

التزلج على المنحدرات الجبلية المشتركة للرجال - المركز الوطني للتزلج الألبي، أولمبياد بكين 2022، منطقة يانكينغ، بكين، الصين 10 فبراير 2022.

التزلج على المنحدرات الجبلية المشتركة للرجال - المركز الوطني للتزلج الألبي، أولمبياد بكين 2022، منطقة يانكينغ، بكين، الصين 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
7/30
© REUTERS / Christian Hartmann

التزلج على المنحدرات الجبلية المشتركة للرجال - المركز الوطني للتزلج الألبي، أولمبياد بكين 2022، منطقة يانكينغ، بكين، الصين 10 فبراير 2022.

© AP Photo / Bernat Armangue

تنافس الأوكرانية أناستاسيا شابوتوفا في مسابقة التزلج على الجليد للفريق، أثناء الفقرة القصيرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 6 فبراير 2022.

تنافس الأوكرانية أناستاسيا شابوتوفا في مسابقة التزلج على الجليد للفريق، أثناء الفقرة القصيرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 6 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bernat Armangue

تنافس الأوكرانية أناستاسيا شابوتوفا في مسابقة التزلج على الجليد للفريق، أثناء الفقرة القصيرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 6 فبراير 2022.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور

زجاجة ألقى بها رياضي روسي، عضو الفريق الوطني الروسي ألكسندر بولشونوف، خلال سباق التزلج لمسافة 2 × 15 كم خلال مسابقة التزلج الريفي على الثلج للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين لعام 2022.

زجاجة ألقى بها رياضي روسي، عضو الفريق الوطني الروسي ألكسندر بولشونوف، خلال سباق التزلج لمسافة 2 × 15 كم خلال مسابقة التزلج الريفي على الثلج للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين لعام 2022. - سبوتنيك عربي
9/30
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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زجاجة ألقى بها رياضي روسي، عضو الفريق الوطني الروسي ألكسندر بولشونوف، خلال سباق التزلج لمسافة 2 × 15 كم خلال مسابقة التزلج الريفي على الثلج للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين لعام 2022.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصور

شارات اعتماد المتطوعين.

شارات اعتماد المتطوعين. - سبوتنيك عربي
10/30
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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شارات اعتماد المتطوعين.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في نهائيات القفز الحر في رياضة التزلج على المنحدرات للسيدات في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

إحدى المشاركات في نهائيات القفز الحر في رياضة التزلج على المنحدرات للسيدات في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. - سبوتنيك عربي
11/30
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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إحدى المشاركات في نهائيات القفز الحر في رياضة التزلج على المنحدرات للسيدات في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

© Sputnik . Grigoriy Sysoyev / الذهاب إلى بنك الصور

سكب الماء على الجليد خلال فترة استراحة في مسابقات المسار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.

سكب الماء على الجليد خلال فترة استراحة في مسابقات المسار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين. - سبوتنيك عربي
12/30
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
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سكب الماء على الجليد خلال فترة استراحة في مسابقات المسار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.

© AP Photo / Ng Han Guanالحلقات الأولمبية لشعار الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في ضواحي بكين، 8 فبراير 2022.
الحلقات الأولمبية لشعار الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في ضواحي بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
13/30
© AP Photo / Ng Han Guan
الحلقات الأولمبية لشعار الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في ضواحي بكين، 8 فبراير 2022.
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الكندية ماكينا هودجسون تمسك المقبض قبل بدء سباق الزلاجات الفردي للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في منطقة يانكينغ في بكين، 8 فبراير 2022.

الكندية ماكينا هودجسون تمسك المقبض قبل بدء سباق الزلاجات الفردي للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في منطقة يانكينغ في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
14/30
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الكندية ماكينا هودجسون تمسك المقبض قبل بدء سباق الزلاجات الفردي للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في منطقة يانكينغ في بكين، 8 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

(من اليسار إلى اليمين) الحاصلون على الميداليات الفضية الروسية فيكتوريا سينيتسينا والروسي نيكيتا كاتسالابوف، الحاصلين على الميداليات الذهبية الفرنسية غابرييلا باباداكيس والفرنسي غيوم سيزيرون والميداليات البرونزية الأمريكية ماديسون هوبيل والولايات المتحدة الأمريكية زاكاري دونوهيو، خلال حفل مكان حدث التزلج على الجليد على الجليد خلال أولمبياد بكين الشتوي 2022 في بكين 14 فبراير 2022.

(من اليسار إلى اليمين) الحاصلون على الميداليات الفضية الروسية فيكتوريا سينيتسينا والروسي نيكيتا كاتسالابوف، الحاصلين على الميداليات الذهبية الفرنسية غابرييلا باباداكيس والفرنسي غيوم سيزيرون والميداليات البرونزية الأمريكية ماديسون هوبيل والولايات المتحدة الأمريكية زاكاري دونوهيو، خلال حفل مكان حدث التزلج على الجليد على الجليد خلال أولمبياد بكين الشتوي 2022 في بكين 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
15/30
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

(من اليسار إلى اليمين) الحاصلون على الميداليات الفضية الروسية فيكتوريا سينيتسينا والروسي نيكيتا كاتسالابوف، الحاصلين على الميداليات الذهبية الفرنسية غابرييلا باباداكيس والفرنسي غيوم سيزيرون والميداليات البرونزية الأمريكية ماديسون هوبيل والولايات المتحدة الأمريكية زاكاري دونوهيو، خلال حفل مكان حدث التزلج على الجليد على الجليد خلال أولمبياد بكين الشتوي 2022 في بكين 14 فبراير 2022.

© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصور

أيدي الرياضيين الأمريكيين في مسابقة الكيرلنغ للرجال بين فريقي الولايات المتحدة وروسيا في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

أيدي الرياضيين الأمريكيين في مسابقة الكيرلنغ للرجال بين فريقي الولايات المتحدة وروسيا في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022. - سبوتنيك عربي
16/30
© Sputnik . Aleksei Filippov
/
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أيدي الرياضيين الأمريكيين في مسابقة الكيرلنغ للرجال بين فريقي الولايات المتحدة وروسيا في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور

طلقة من بندقية لأحد الرياضيين أثناء فترة الاحماء قبل سباق البياتلون 10 كم رجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين.

طلقة من بندقية لأحد الرياضيين أثناء فترة الاحماء قبل سباق البياتلون 10 كم رجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين. - سبوتنيك عربي
17/30
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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طلقة من بندقية لأحد الرياضيين أثناء فترة الاحماء قبل سباق البياتلون 10 كم رجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين.

© AP Photo / Gregory Bull

شوهدت خوذة الكازاخستانية أناستاسيا جورودكو خلال تصفيات التزلج الجبلي على المنحدرات للسيدات في حديقة جنتنغ الثلجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022

شوهدت خوذة الكازاخستانية أناستاسيا جورودكو خلال تصفيات التزلج الجبلي على المنحدرات للسيدات في حديقة جنتنغ الثلجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
18/30
© AP Photo / Gregory Bull

شوهدت خوذة الكازاخستانية أناستاسيا جورودكو خلال تصفيات التزلج الجبلي على المنحدرات للسيدات في حديقة جنتنغ الثلجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022

© AP Photo / Pavel Golovkin

الإيطالية فالنتينا مارغاليو تبدأ تدريبات الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 8 فبراير 2022، في منطقة يانكينغ في بكين.

 الإيطالية فالنتينا مارغاليو تبدأ تدريبات الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 8 فبراير 2022، في منطقة يانكينغ في بكين. - سبوتنيك عربي
19/30
© AP Photo / Pavel Golovkin

الإيطالية فالنتينا مارغاليو تبدأ تدريبات الزلاجة الفردية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، 8 فبراير 2022، في منطقة يانكينغ في بكين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

الكنديان مارغوري لاجوي وزاكاري لاغا خلال مسابقة الرقص على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، 12 فبراير 2022، في بكين.

الكنديان مارغوري لاجوي وزاكاري لاغا خلال مسابقة الرقص على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، 12 فبراير 2022، في بكين. - سبوتنيك عربي
20/30
© AP Photo / Natacha Pisarenko

الكنديان مارغوري لاجوي وزاكاري لاغا خلال مسابقة الرقص على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، 12 فبراير 2022، في بكين.

© AP Photo / Matthias Schraderأجد أعضاء تنظيم الألعاب الأولمبية تقود الرياضيين إلى مراسم توزيع الزهور بعد حدث القفز الفردي العادي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022
أجد أعضاء تنظيم الألعاب الأولمبية تقود الرياضيين إلى مراسم توزيع الزهور بعد حدث القفز الفردي العادي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
21/30
© AP Photo / Matthias Schrader
أجد أعضاء تنظيم الألعاب الأولمبية تقود الرياضيين إلى مراسم توزيع الزهور بعد حدث القفز الفردي العادي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في تشانغجياكو، الصين 6 فبراير 2022
© AP Photo / Brynn Anderson

الكورية الجنوبية كيم كيونغ آي تضع بينغ دوين دوين، والتميمة الأولمبية الشتوية في بكين على أظافرها خلال مباراة الكيرلنغ للسيدات ضد بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، 11 فبراير 2022.

الكورية الجنوبية كيم كيونغ آي تضع بينغ دوين دوين، والتميمة الأولمبية الشتوية في بكين على أظافرها خلال مباراة الكيرلنغ للسيدات ضد بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
22/30
© AP Photo / Brynn Anderson

الكورية الجنوبية كيم كيونغ آي تضع بينغ دوين دوين، والتميمة الأولمبية الشتوية في بكين على أظافرها خلال مباراة الكيرلنغ للسيدات ضد بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، 11 فبراير 2022.

© AP Photo / Ashley Landis

مسؤول حلبة التزلج يضع علامات الانعطاف على الجليد قبل بدء سباق التزلج السريع للرجال لمسافة 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022 .

 مسؤول حلبة التزلج يضع علامات الانعطاف على الجليد قبل بدء سباق التزلج السريع للرجال لمسافة 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022 . - سبوتنيك عربي
23/30
© AP Photo / Ashley Landis

مسؤول حلبة التزلج يضع علامات الانعطاف على الجليد قبل بدء سباق التزلج السريع للرجال لمسافة 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022 .

© REUTERS / Brian Snyder

كمامات معلقة على عصي الهوكي أثناء تدريب الفريق الروسي في الملعب الوطني الداخلي، بكين، أولمبياد بكين 2022 الصين، 7 فبراير 2022.

كمامات معلقة على عصي الهوكي أثناء تدريب الفريق الروسي في الملعب الوطني الداخلي، بكين، أولمبياد بكين 2022 الصين، 7 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
24/30
© REUTERS / Brian Snyder

كمامات معلقة على عصي الهوكي أثناء تدريب الفريق الروسي في الملعب الوطني الداخلي، بكين، أولمبياد بكين 2022 الصين، 7 فبراير 2022.

© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
25/30
© AP Photo / Jae C. Hong
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
© REUTERS / Phil Noble

وشم على ذراع لاعبة الكيرلنغ السويدية صوفيا مابيرغ، خلال الجولة الأولى للسيدات في مباراة السويد ضد اليابان في المركز الوطني للألعاب المائية، أولمبياد بكين 2022، بكين، الصين 10 فبراير 2022.

وشم على ذراع لاعبة الكيرلنغ السويدية صوفيا مابيرغ، خلال الجولة الأولى للسيدات في مباراة السويد ضد اليابان في المركز الوطني للألعاب المائية، أولمبياد بكين 2022، بكين، الصين 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
26/30
© REUTERS / Phil Noble

وشم على ذراع لاعبة الكيرلنغ السويدية صوفيا مابيرغ، خلال الجولة الأولى للسيدات في مباراة السويد ضد اليابان في المركز الوطني للألعاب المائية، أولمبياد بكين 2022، بكين، الصين 10 فبراير 2022.

© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصور

المتزلج الألماني فيليكس ريخنن خلال مسابقة التزلج السريع 5000 متر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.

المتزلج الألماني فيليكس ريخنن خلال مسابقة التزلج السريع 5000 متر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين. - سبوتنيك عربي
27/30
© Sputnik . Aleksei Filippov
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المتزلج الألماني فيليكس ريخنن خلال مسابقة التزلج السريع 5000 متر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.

© REUTERS / Mike Blake

أحد أفراد طاقم هيئة الإذاعة الكندية يرتدي قناعًا أثناء تساقط الثلوج بكثافة. خلال مسابقات التزلج الحر، فئة التزلج الهوائي للسيدات في حديقة جنتناغ الجليدية، تشانغجياكو، الصين، أولمبياد بكين 2022، 13 فبراير 2022.

أحد أفراد طاقم هيئة الإذاعة الكندية يرتدي قناعًا أثناء تساقط الثلوج بكثافة. خلال مسابقات التزلج الحر، فئة التزلج الهوائي للسيدات في حديقة جنتناغ الجليدية، تشانغجياكو، الصين، أولمبياد بكين 2022، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
28/30
© REUTERS / Mike Blake

أحد أفراد طاقم هيئة الإذاعة الكندية يرتدي قناعًا أثناء تساقط الثلوج بكثافة. خلال مسابقات التزلج الحر، فئة التزلج الهوائي للسيدات في حديقة جنتناغ الجليدية، تشانغجياكو، الصين، أولمبياد بكين 2022، 13 فبراير 2022.

© AP Photo / Matt Slocum

حارس مرمى الكندي، إيدي باسكوال، يحاول صد تسديدة الفريق الأمريكي خلال مباراة هوكي في الجولة التمهيدية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 12 فبراير 2022.

حارس مرمى الكندي، إيدي باسكوال، يحاول صد تسديدة الفريق الأمريكي خلال مباراة هوكي في الجولة التمهيدية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 12 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
29/30
© AP Photo / Matt Slocum

حارس مرمى الكندي، إيدي باسكوال، يحاول صد تسديدة الفريق الأمريكي خلال مباراة هوكي في الجولة التمهيدية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 12 فبراير 2022.

© REUTERS / Aleksandra Szmigiel

تستعد البولندية، ناتاليا ماليشوسكا، للتدريبات في التزلج السريع على مضمار قصير، بكين، أولمبياد بكين 2022، الصين، 7 فبراير 2022.

تستعد البولندية، ناتاليا ماليشوسكا، للتدريبات في التزلج السريع على مضمار قصير، بكين، أولمبياد بكين 2022، الصين، 7 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
30/30
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel

تستعد البولندية، ناتاليا ماليشوسكا، للتدريبات في التزلج السريع على مضمار قصير، بكين، أولمبياد بكين 2022، الصين، 7 فبراير 2022.

انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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