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https://arabic.sputniknews.com/20220216/تقاريرسويدية-تعترف-بالتفوق-العسكري-الروسي-في-أوروبا-1058686262.html
تقاريرسويدية تعترف بالتفوق العسكري الروسي في أوروبا
تقاريرسويدية تعترف بالتفوق العسكري الروسي في أوروبا
كشفت تقارير صحفية سويدية، أن روسيا استطاعت خلال سنوات قليلة تطوير وتعزيز قدرات قواتها العسكرية، والتي باتت الرقم الصعب في أوروبا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:27+0000
2022-02-16T10:27+0000
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت صحيفة "Svenska Dagbladet" في تقريرها، أن "روسيا حاليا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية منذ عقود عديدة سواء من حيث الكفاءة والقدرة على الحركة، أو من حيث الإمكانات التقنية". وأضاف التقرير: "تمتلك روسيا اليوم جيشًا عالي الكفاءة قادرًا على القيام بعمليات بعيدة جدًا عن حدودها"، مضيفا أن "موسكو لا تقوم ببناء حاملات الطائرات فحسب، بل تبتكرأسلحة حديثة، مثل الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والأسلحة فرط صوتية، كما أنها دخلت في تعاون بعيد المدى مع الصين لتطوير وتصنيع أسلحة جديدة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.وخلص التقرير إلى أن "الولايات المتحدة لم تولِ الاهتمام المطلوب لتطوير الأسلحة مثل روسيا وهذا الأمر سيعطي موسكو إضافة كبيرة في المستقبل".
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رصد عسكري, روسيا

تقاريرسويدية تعترف بالتفوق العسكري الروسي في أوروبا

10:27 GMT 16.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورعسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل "بياثلون الدبابات" في ميدان للتدريبات "أنغارسك" في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019
عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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كشفت تقارير صحفية سويدية، أن روسيا استطاعت خلال سنوات قليلة تطوير وتعزيز قدرات قواتها العسكرية، والتي باتت الرقم الصعب في أوروبا.
وذكرت صحيفة "Svenska Dagbladet" في تقريرها، أن "روسيا حاليا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية منذ عقود عديدة سواء من حيث الكفاءة والقدرة على الحركة، أو من حيث الإمكانات التقنية".
وأضاف التقرير: "تمتلك روسيا اليوم جيشًا عالي الكفاءة قادرًا على القيام بعمليات بعيدة جدًا عن حدودها"، مضيفا أن "موسكو لا تقوم ببناء حاملات الطائرات فحسب، بل تبتكرأسلحة حديثة، مثل الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والأسلحة فرط صوتية، كما أنها دخلت في تعاون بعيد المدى مع الصين لتطوير وتصنيع أسلحة جديدة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
وخلص التقرير إلى أن "الولايات المتحدة لم تولِ الاهتمام المطلوب لتطوير الأسلحة مثل روسيا وهذا الأمر سيعطي موسكو إضافة كبيرة في المستقبل".
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