https://arabic.sputniknews.com/20220216/تقاريرسويدية-تعترف-بالتفوق-العسكري-الروسي-في-أوروبا-1058686262.html
تقاريرسويدية تعترف بالتفوق العسكري الروسي في أوروبا
تقاريرسويدية تعترف بالتفوق العسكري الروسي في أوروبا
كشفت تقارير صحفية سويدية، أن روسيا استطاعت خلال سنوات قليلة تطوير وتعزيز قدرات قواتها العسكرية، والتي باتت الرقم الصعب في أوروبا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:27+0000
2022-02-16T10:27+0000
2022-02-16T10:27+0000
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت صحيفة "Svenska Dagbladet" في تقريرها، أن "روسيا حاليا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية منذ عقود عديدة سواء من حيث الكفاءة والقدرة على الحركة، أو من حيث الإمكانات التقنية". وأضاف التقرير: "تمتلك روسيا اليوم جيشًا عالي الكفاءة قادرًا على القيام بعمليات بعيدة جدًا عن حدودها"، مضيفا أن "موسكو لا تقوم ببناء حاملات الطائرات فحسب، بل تبتكرأسلحة حديثة، مثل الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والأسلحة فرط صوتية، كما أنها دخلت في تعاون بعيد المدى مع الصين لتطوير وتصنيع أسلحة جديدة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.وخلص التقرير إلى أن "الولايات المتحدة لم تولِ الاهتمام المطلوب لتطوير الأسلحة مثل روسيا وهذا الأمر سيعطي موسكو إضافة كبيرة في المستقبل".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
تقاريرسويدية تعترف بالتفوق العسكري الروسي في أوروبا
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كشفت تقارير صحفية سويدية، أن روسيا استطاعت خلال سنوات قليلة تطوير وتعزيز قدرات قواتها العسكرية، والتي باتت الرقم الصعب في أوروبا.
وذكرت صحيفة "Svenska Dagbladet"
في تقريرها، أن "روسيا حاليا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية منذ عقود عديدة سواء من حيث الكفاءة والقدرة على الحركة، أو من حيث الإمكانات التقنية".
وأضاف التقرير: "تمتلك روسيا اليوم جيشًا عالي الكفاءة قادرًا على القيام بعمليات بعيدة جدًا عن حدودها"، مضيفا أن "موسكو لا تقوم ببناء حاملات الطائرات فحسب، بل تبتكرأسلحة حديثة، مثل الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والأسلحة فرط صوتية، كما أنها دخلت في تعاون بعيد المدى مع الصين لتطوير وتصنيع أسلحة جديدة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
وخلص التقرير إلى أن "الولايات المتحدة لم تولِ الاهتمام المطلوب لتطوير الأسلحة مثل روسيا وهذا الأمر سيعطي موسكو إضافة كبيرة في المستقبل".