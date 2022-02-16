تيم حسن يتحدث عن صدمته عند معرفة دوره في الزير سالم... فيديو
تحدث الفنان السوري، تيم حسن، خلال لقاء أجراه مع الإعلامي السعودي داود الشريان، عن بداياته الفنية ولحظة اختياره لتمثيل أحد أدوار المسلسل التاريخي السوري "الزير سالم".
وقال حسن خلال سلسلة مشاهد مقتطفة من اللقاء نشرت على صفحة "إم بي سي" في "تويتر" إن أول مسلسل ضخم له هو مسلسل الزير سالم، حيث اعتقد أنه سيمثل دور أحد أبناء مرة (11 ولدا)، لكنه صدم بالدور المكلف به، وهما إما الجرو أو الهجرس، أما المسلسل الثاني الذي شارك به في العام اللاحق هو مسلسل صلاح الدين الأيوبي، معتبرا أنها سنة كبيسة لأنه عمل فيها بثلاث مسلسلات.
تيم حسن وصدمة اختياره لدور "الجرو" في مسلسل الزير سالم#تيم_حسن_مع_الشريان#مع_الشريان#MBC1— MBC1 (@mbc1) February 16, 2022
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ونوه الشريان إلى أن تيم حسن عمل بالمسرح بدور كومبارس "صامت" وكان يشعر بالقلق الكبير في تلك اللحظات، لكن الفنان السوري جمال العلي قد طلب منه التروي والهدوء وعدم القلق.
"ليه خايف" لحظة لن ينساها تيم حسن في بداياته المسرحية#تيم_حسن_مع_الشريان#مع_الشريان#MBC1— MBC1 (@mbc1) February 16, 2022
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ونوه حسن إلى أن الخيار الذي قام به على الرغم من مرارته، لكن "لو قدم له مرة ثانية لنفذه"، حيث كانت توكل للمثلين مهام صعبة ومتنوعة، حيث يتوزع في المسرح (من دون ميثاق) مهام، مهام كانت صعبة في بعض الأحيان. وأشار الحسن إلى وجود لحظات "لا تنسى" عند أول خروج له على المسرح.
ردة فعل والد تيم حسن عندما علم بفشله دراسيا#تيم_حسن_مع_الشريان#مع_الشريان#MBC1— MBC1 (@mbc1) February 16, 2022
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وبين حسن إلى أنه عمل في مجال الإكسسوارات وأحيانا في الإضاءة، وأي مهام موكلة بالمسؤولين عن المنصة كان قد عمل بها، مع فارق بأنه درس في وقت لاحق.