https://arabic.sputniknews.com/20220216/حقيقة-بيع-أرز-بلاستيكي-في-الأسواق-السعودية-1058689125.html
حقيقة بيع أرز بلاستيكي في الأسواق السعودية
حقيقة بيع أرز بلاستيكي في الأسواق السعودية
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة بيع أرز بلاستيكي في الأسواق. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:38+0000
2022-02-16T11:38+0000
2022-02-16T11:38+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الهيئة في بيان توضيحي، نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنها لم تعثر على أي أنواع من "الأرز البلاستيكي" في الأسواق السعودية.وجاء توضيح الهيئة بعد انتشار شائعات بشأن منتج "أرز بلاستيكي" في الأسواق، يتم تصنيعه من خليط البطاطا والبطاطا الحلوة، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي.وقالت الهيئة، إنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق المحلية.وأشارت إلى أنها سحبت عينات من بعض المنتجات التي دارت حولها إشاعات بأنها من أنواع "الأرز البلاستيكي"، وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي والتأكد من الخواص الطبيعية للأرز.وأكدت هيئة الغذاء السعودية أنه تبين من نتائج تحليل عينات الأرز أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
حقيقة بيع أرز بلاستيكي في الأسواق السعودية
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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة بيع أرز بلاستيكي في الأسواق.
وقالت الهيئة في بيان توضيحي، نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنها لم تعثر على أي أنواع من "الأرز البلاستيكي" في الأسواق السعودية.
وجاء توضيح الهيئة بعد انتشار شائعات بشأن منتج "أرز بلاستيكي" في الأسواق، يتم تصنيعه من خليط البطاطا والبطاطا الحلوة، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي.
وقالت الهيئة، إنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق المحلية.
وأشارت إلى أنها سحبت عينات من بعض المنتجات التي دارت حولها إشاعات بأنها من أنواع "الأرز البلاستيكي"، وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي والتأكد من الخواص الطبيعية للأرز.
وأكدت هيئة الغذاء السعودية
أنه تبين من نتائج تحليل عينات الأرز أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.