https://arabic.sputniknews.com/20220216/حميدتي-يعلن-اعتزامه-الجلوس-مع-جميع-الأطراف-في-جوبا-للوقوف-على-سير-تنفيذ-اتفاق-السلام-1058684610.html
حميدتي يعلن اعتزامه الجلوس مع جميع الأطراف في جوبا للوقوف على سير تنفيذ "اتفاق السلام"
حميدتي يعلن اعتزامه الجلوس مع جميع الأطراف في جوبا للوقوف على سير تنفيذ "اتفاق السلام"
أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزامه الجلوس مع جميع الأطراف في جوبا للوقوف على سير تنفيذ "اتفاق السلام". 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:49+0000
2022-02-16T09:49+0000
2022-02-16T09:49+0000
أخبار جنوب السودان
أخبار السودان اليوم
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وقال حميدتي، في تصريحات فور وصوله إلى مطار جوبا، عاصمة جنوب السودان في زيارة ليومين، "رغم المشاكل التي يواجهها السودان إلا أننا ظللنا متابعين لكافة التطورات في جنوب السودان بوصفنا ضامنين لاتفاق السلام"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأضاف: "سنجلس مع جميع الأطراف للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية إلى جانب سير تنفيذ بقية بنود الاتفاق"، متابعا: "أي اتفاق سلام يمكن أن تواجهه صعوبات خلال عملية التنفيذ خاصة في ظل شح الموارد".والتقى دقلو فور وصوله، رياك مشار، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، بحث اللقاء التعاون المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين في المجالات كافة، بجانب مسيرة تنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، خاصة فيما يلي بند الترتيبات الأمنية.وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان "اتفاق سلام" نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة "إيغاد".ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أخبار جنوب السودان
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جنوب السودان, أخبار السودان اليوم
حميدتي يعلن اعتزامه الجلوس مع جميع الأطراف في جوبا للوقوف على سير تنفيذ "اتفاق السلام"
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أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزامه الجلوس مع جميع الأطراف في جوبا للوقوف على سير تنفيذ "اتفاق السلام".
وقال حميدتي، في تصريحات فور وصوله إلى مطار جوبا، عاصمة جنوب السودان في زيارة ليومين، "رغم المشاكل التي يواجهها السودان إلا أننا ظللنا متابعين لكافة التطورات في جنوب السودان بوصفنا ضامنين لاتفاق السلام"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا
.
وأضاف: "سنجلس مع جميع الأطراف للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية إلى جانب سير تنفيذ بقية بنود الاتفاق"، متابعا: "أي اتفاق سلام يمكن أن تواجهه صعوبات خلال عملية التنفيذ خاصة في ظل شح الموارد".
والتقى دقلو فور وصوله، رياك مشار
، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، بحث اللقاء التعاون المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين في المجالات كافة، بجانب مسيرة تنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، خاصة فيما يلي بند الترتيبات الأمنية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان "اتفاق سلام" نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة "إيغاد".
ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.