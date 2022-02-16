خبراء يوضحون سبب زيادة وفيات كورونا في اليابان عن البلدان الأخرى
© AFP 2022 / Charly Triballeauبدء حملة التطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في اليابان، 17 فبراير 2021
© AFP 2022 / Charly Triballeau
أوضح خبراء السبب الذي أدى إلى زيادة الوفيات في اليابان إثر الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون".
ونقلت "رويترز"، عن خبراء ومسؤولين محليين، قولهم إن تأخر الحكومة اليابانية في توزيع الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جعلها أكثر عرضة لزيادة عدد الوفيات بسبب المتحور "أوميكرون" عن البلدان الأخرى.
وأضافوا أن حوالي 30 في المئة من السكان يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، وبالتالي فهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس دون تلقيهم لجرعة تنشيطية من اللقاح.
وسجلت اليابان أمس الثلاثاء 236 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في البلاد في يوم واحد.
وسجلت اليابان أمس الثلاثاء 236 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في البلاد في يوم واحد.
1 يناير, 13:10 GMT
وعلى الرغم من أن اليابان تباطأت نسبيا في إطلاق حملتها الأولى للتطعيمات، إلا أنها عززت سرعتها وبحلول نوفمبر/ تشرين الثاني كان لديها أعلى معدل تطعيم بين مجموعة الدول الصناعية السبع.
ولكن بعد ذلك، التزمت وزارة الصحة ببروتوكول ينص على الانتظار لمدة 8 أشهر بين الجرعات الأولى من اللقاح والجرعة التنشيطية، على الرغم من أن الدول الأخرى قلصت فترات الانتظار، كما حثت الحكومات المحلية، ومن ضمنها حكومة طوكيو، على توزيع الجرعات التنشيطية بشكل أسرع.
وتم تقليص فترة الانتظار أخيرا لـ 6 أشهر وهي لا تزال أطول من فترة الانتظار في كوريا الجنوبية، والتي تصل إلى 3 أشهر وفي سنغافورة والتي تبلغ 5 أشهر.
وتلقى 10 في المئة فقط من سكان اليابان الجرعة الثالثة من اللقاحات، مقارنة بأكثر من 50 في المئة في كوريا الجنوبية وسنغافورة.
ولكن بعد ذلك، التزمت وزارة الصحة ببروتوكول ينص على الانتظار لمدة 8 أشهر بين الجرعات الأولى من اللقاح والجرعة التنشيطية، على الرغم من أن الدول الأخرى قلصت فترات الانتظار، كما حثت الحكومات المحلية، ومن ضمنها حكومة طوكيو، على توزيع الجرعات التنشيطية بشكل أسرع.
وتم تقليص فترة الانتظار أخيرا لـ 6 أشهر وهي لا تزال أطول من فترة الانتظار في كوريا الجنوبية، والتي تصل إلى 3 أشهر وفي سنغافورة والتي تبلغ 5 أشهر.
وتلقى 10 في المئة فقط من سكان اليابان الجرعة الثالثة من اللقاحات، مقارنة بأكثر من 50 في المئة في كوريا الجنوبية وسنغافورة.