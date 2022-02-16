https://arabic.sputniknews.com/20220216/خبراء-يوضحون-سبب-زيادة-وفيات-كورونا-في-اليابان-عن-البلدان-الأخرى-1058687206.html

خبراء يوضحون سبب زيادة وفيات كورونا في اليابان عن البلدان الأخرى

خبراء يوضحون سبب زيادة وفيات كورونا في اليابان عن البلدان الأخرى

أوضح خبراء السبب الذي أدى إلى زيادة الوفيات في اليابان إثر الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون". 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T10:50+0000

2022-02-16T10:50+0000

2022-02-16T10:50+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

العالم

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ونقلت "رويترز"، عن خبراء ومسؤولين محليين، قولهم إن تأخر الحكومة اليابانية في توزيع الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جعلها أكثر عرضة لزيادة عدد الوفيات بسبب المتحور "أوميكرون" عن البلدان الأخرى.وأضافوا أن حوالي 30 في المئة من السكان يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، وبالتالي فهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس دون تلقيهم لجرعة تنشيطية من اللقاح.وسجلت اليابان أمس الثلاثاء 236 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في البلاد في يوم واحد.وعلى الرغم من أن اليابان تباطأت نسبيا في إطلاق حملتها الأولى للتطعيمات، إلا أنها عززت سرعتها وبحلول نوفمبر/ تشرين الثاني كان لديها أعلى معدل تطعيم بين مجموعة الدول الصناعية السبع.ولكن بعد ذلك، التزمت وزارة الصحة ببروتوكول ينص على الانتظار لمدة 8 أشهر بين الجرعات الأولى من اللقاح والجرعة التنشيطية، على الرغم من أن الدول الأخرى قلصت فترات الانتظار، كما حثت الحكومات المحلية، ومن ضمنها حكومة طوكيو، على توزيع الجرعات التنشيطية بشكل أسرع.وتم تقليص فترة الانتظار أخيرا لـ 6 أشهر وهي لا تزال أطول من فترة الانتظار في كوريا الجنوبية، والتي تصل إلى 3 أشهر وفي سنغافورة والتي تبلغ 5 أشهر.وتلقى 10 في المئة فقط من سكان اليابان الجرعة الثالثة من اللقاحات، مقارنة بأكثر من 50 في المئة في كوريا الجنوبية وسنغافورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/اليابان-تطرح-لقاحا-يمنح-المناعة-مدى-الحياة-ضد-كورونا-1054820452.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم