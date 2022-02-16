https://arabic.sputniknews.com/20220216/خبيرة-توضح-كيف-تقوم-تطبيقات-الهاتف-المحمول-بسرقة-البيانات-من-الهواتف-الذكية-1058678833.html
خبيرة توضح كيف تقوم تطبيقات الهاتف المحمول بسرقة البيانات من الهواتف الذكية
خبيرة توضح كيف تقوم تطبيقات الهاتف المحمول بسرقة البيانات من الهواتف الذكية
يمكن لتطبيقات التجسس سرقة المعلومات الشخصية من الهاتف الذكي للمستخدم كالمراسلات والصور وجهات الاتصال والبيانات المصرفية. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T07:50+0000
2022-02-16T07:50+0000
2022-02-16T07:50+0000
مجتمع
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أوضحت تاتيانا لينوفا، المحللة في "Angara Security Operations Monitoring Group"، أن أحصنة طروادة التي يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين، غالبًا ما تطلب الإذن للوصول إلى الوظائف والملفات المختلفة وإدارتها على الهاتف. يمكن أن يكون المصباح اليدوي ومحرر الصور وتطبيق عد السعرات الحرارية وما إلى ذلك تطبيقًا خطيرًا، بحسب ما ذكر موقع "mir24".وتنصح الخبيرة بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية كمتجر "Google Play"، واستخدام مضادات الفيروسات لاكتشاف النشاط الضار في الوقت المناسب والحفاظ على إصدار نظام التشغيل محدثًا. سيؤدي هذا إلى منع برامج التجسس من دخول الجهاز من واستغلال نقاط الضعف.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/ضباب-التطبيقات-ظاهرة-تصيب-مدمني-الهواتف-الذكية-بكثافة-وتدمر-علاقاتهم-الاجتماعية-1057425832.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبيرة توضح كيف تقوم تطبيقات الهاتف المحمول بسرقة البيانات من الهواتف الذكية
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يمكن لتطبيقات التجسس سرقة المعلومات الشخصية من الهاتف الذكي للمستخدم كالمراسلات والصور وجهات الاتصال والبيانات المصرفية.
أوضحت تاتيانا لينوفا، المحللة في "Angara Security Operations Monitoring Group"، أن أحصنة طروادة التي يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين، غالبًا ما تطلب الإذن للوصول إلى الوظائف والملفات المختلفة وإدارتها على الهاتف. يمكن أن يكون المصباح اليدوي ومحرر الصور وتطبيق عد السعرات الحرارية وما إلى ذلك تطبيقًا خطيرًا، بحسب ما ذكر موقع "mir24"
.
وتنصح الخبيرة بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية كمتجر "Google Play"، واستخدام مضادات الفيروسات لاكتشاف النشاط الضار في الوقت المناسب والحفاظ على إصدار نظام التشغيل محدثًا. سيؤدي هذا إلى منع برامج التجسس من دخول الجهاز من واستغلال نقاط الضعف.