"خريطة الكنز" تكشف عن 300 ألف صخرة فضائية مختبئة في القطب الجنوبي... صور وفيديو
© Photo / pixabay/WikiImagesالقارة القطبية الجنوبية من الفضاء
© Photo / pixabay/WikiImages
تسقط النيازك في جميع أنحاء العالم، لكن النيازك المتساقطة في القارة القطبية الجنوبية تجعل عملية العثور عليها أكثر سهولة بسبب انتشار طبقات الثلوج التي تخبئ أسفلها مساحات من الطبيعة البكر التي لم يصلها البشر إلى يومنا هذا.
ويؤكد العلماء أن جمع النيازك في قارة أنتاركتيكا هو عمل مرهق وخطير من الناحية الفيزيائية، لكن هذه العملية ستكون أكثر بساطة مع توفر "خارطة الكنز" كما يصفها العلماء، التي تظهر الأماكن التي من المحتمل وجود نيازك ثمينة فيها، وتوجه العلماء إليها.
واستخدم باحثون من جامعة "دلفت" للتكنولوجيا في هولندا الذكاء الاصطناعي لإنشاء نوع من "خرائط الكنز" بهدف تحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على النيازك.
قالت الباحثة فيرونيكا تولينار، التي قادت الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" العلمية: "من خلال تحليلاتنا، علمنا أن ملاحظات الأقمار الصناعية لدرجة الحرارة ومعدل تدفق الجليد والغطاء السطحي هي مؤشرات جيدة على موقع المناطق الغنية بالنيازك. نتوقع أن تكون خريطة الكنز دقيقة بنسبة 80%".
بناءً على الدراسة الجديدة، قدر العلماء أن أكثر من 300 ألف نيزك موجودة في مناطق طبيعية في القطب الجنوبي تنتظر العثور عليها.
"لقد وجدنا العديد من المناطق الغنية بالنيازك التي لم نزرها والقريبة نسبيا من محطات البحث".
وتراكمت النيازك الفضائية القادمة من الكون في القارة القطبية الجنوبية لآلاف السنين، وحفظت بشكل رائع بسبب البرد القارس والبيئة المشابهة بالصحراء تقريبا، بحسب المقال المنشور في مجلة "Universe Today".
Unexplored Antarctic meteorite collection sites revealed through machine learning https://t.co/lvTHvkyiiR #antarctica #astrobiology #AI #machinelearning pic.twitter.com/IO4dURLbQB— Astrobiology (@astrobiology) January 29, 2022
وعند سقوط النيازك تسقط على الثلوج وتنغرس في الصفائح الجليدية داخل القارة، حيث تحمها الأنهار الجليدية البطيئة معها، وعند اصطدام هذه الأنهار بأي عائق تحمل معها النيازك إلى السطح.
2 فبراير, 17:17 GMT
وتعتبر النيازك صغيرة جدًا بحيث لا يمكن الكشف عنها بشكل مباشر من الفضاء، لكن الأقمار الصناعية قادرة على رصد مؤشرات هامة لوجودها مثل درجة الحرارة وسرعة تدفق الجليد ومنحدر السطح والطريقة التي يعكس بها الجليد إشارات الرادار، بحسب "sciencealert".
The result is a meteorite treasure map 🗺️ that predicts with 80% accuracy where meteorites concentrate at the surface. The map shows many unexplored Antarctic meteorite collection sites. Actually we think that less than 15% of all meteorites have been collected to date [6/n] pic.twitter.com/6pEJWQmlI3— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) January 26, 2022
ونشر الباحثون ما أطلقوا عليه اسم "خريطة الكنز" التفاعلية، التي تظهر النقاط التي ترجح بشكل كبير وجود نيزك مختبئ بداخلها، وتشمل كامل القارة القطبية الجنوبية.