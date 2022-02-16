https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيسة-مجلس-الاتحاد-الروسي-لا-يوجد-أساس-لاتهام-روسيا-بالنوايا-العدوانية-1058675793.html

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية، مشيراً إلى أن موضوع غزو أوكرانيا غير مثبت بأدلة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T02:55+0000

2022-02-16T02:55+0000

2022-02-16T02:55+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102261/13/1022611338_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_d8192daaf4f5b2106635ee880ddec280.jpg

موسكو – سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو لصحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا": "لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية".وأضافت: "وليس من المفاجئ أن موضوع غزو أوكرانيا، الذي يروّج من قبل الغرب بشدة في الأيام الأخيرة، ليس له أي قاعدة إثباتات".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانييا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/البيت-الأبيض-بايدن-يلقي-خطابا-اليوم-حول-الوضع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058668309.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا