https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيسة-مجلس-الاتحاد-الروسي-لا-يوجد-أساس-لاتهام-روسيا-بالنوايا-العدوانية-1058675793.html
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية
أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية، مشيراً إلى أن موضوع غزو أوكرانيا غير مثبت بأدلة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T02:55+0000
2022-02-16T02:55+0000
2022-02-16T02:55+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو لصحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا": "لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية".وأضافت: "وليس من المفاجئ أن موضوع غزو أوكرانيا، الذي يروّج من قبل الغرب بشدة في الأيام الأخيرة، ليس له أي قاعدة إثباتات".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانييا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/البيت-الأبيض-بايدن-يلقي-خطابا-اليوم-حول-الوضع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058668309.html
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أخبار أوكرانيا
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية، مشيراً إلى أن موضوع غزو أوكرانيا غير مثبت بأدلة.
موسكو – سبوتنيك
. وقالت ماتفيينكو لصحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا": "لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية".
وأضافت: "وليس من المفاجئ أن موضوع غزو أوكرانيا
، الذي يروّج من قبل الغرب بشدة في الأيام الأخيرة، ليس له أي قاعدة إثباتات".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانييا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.