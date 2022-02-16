عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيسة-مجلس-الاتحاد-الروسي-لا-يوجد-أساس-لاتهام-روسيا-بالنوايا-العدوانية-1058675793.html
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية
أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية، مشيراً إلى أن موضوع غزو أوكرانيا غير مثبت بأدلة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T02:55+0000
2022-02-16T02:55+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102261/13/1022611338_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_d8192daaf4f5b2106635ee880ddec280.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو لصحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا": "لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية".وأضافت: "وليس من المفاجئ أن موضوع غزو أوكرانيا، الذي يروّج من قبل الغرب بشدة في الأيام الأخيرة، ليس له أي قاعدة إثباتات".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانييا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/البيت-الأبيض-بايدن-يلقي-خطابا-اليوم-حول-الوضع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058668309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102261/13/1022611338_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_53e36cb17d298612677a57233867a765.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يوجد أساس لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية

02:55 GMT 16.02.2022
© Sputnik . Michael Klimentyevفالنتينا ماتفيينكو
فالنتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية، مشيراً إلى أن موضوع غزو أوكرانيا غير مثبت بأدلة.
موسكو – سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو لصحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا": "لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
البيت الأبيض: بايدن يلقي خطابا اليوم حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 18:46 GMT
وأضافت: "وليس من المفاجئ أن موضوع غزو أوكرانيا، الذي يروّج من قبل الغرب بشدة في الأيام الأخيرة، ليس له أي قاعدة إثباتات".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانييا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала