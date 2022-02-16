https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-تكليف-البرلمان-الليبي-رئيسا-جديدا-للحكومة-إجراء-غير-سليم-1058675626.html

رئيس المجلس الأعلى للدولة: تكليف البرلمان الليبي رئيسا جديدا للحكومة "إجراء غير سليم"

رئيس المجلس الأعلى للدولة: تكليف البرلمان الليبي رئيسا جديدا للحكومة "إجراء غير سليم"

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في بيان اليوم الأربعاء إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T02:24+0000

2022-02-16T02:24+0000

2022-02-16T02:24+0000

البرلمان الليبي

أخبار ليبيا اليوم

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وأعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي يوم الخميس الماضي اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء بالتزكية بعد انسحاب مرشح منافس.وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين حكمتا من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.وقال عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى.كما قال الدبيبة إنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر كانون الأول، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يدعو-البرلمان-إلى-إنهاء-المرحلة-الانتقالية-عبر-الانتقال-السلمي-للسلطة-1058665878.html

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البرلمان الليبي, أخبار ليبيا اليوم