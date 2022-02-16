https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيس-الوزراء-المصري-يتوقع-أن-يتجاوز-النمو-6-في-العام-المالي-الجاري-1058691252.html
رئيس الوزراء المصري يتوقع أن يتجاوز النمو 6% في العام المالي الجاري
رئيس الوزراء المصري يتوقع أن يتجاوز النمو 6% في العام المالي الجاري
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري2021-2022، وبنسبة 9% في النصف الأول. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:13+0000
2022-02-16T12:13+0000
2022-02-16T12:13+0000
العالم العربي
مصر
اقتصاد
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وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل. وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مصر-إطلاق-خدمات-تموين-السفن-بالمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-قريبا-1056267406.html
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العالم العربي, مصر, اقتصاد
رئيس الوزراء المصري يتوقع أن يتجاوز النمو 6% في العام المالي الجاري
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أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري2021-2022، وبنسبة 9% في النصف الأول.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.