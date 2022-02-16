https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيس-حكومة-كردستان-العراق-يبحث-مع-وزير-الطاقة-القطري-إمكانات-الاستثمار-في-الغاز-1058685075.html
رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع وزير الطاقة القطري إمكانات الاستثمار في الغاز
رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع وزير الطاقة القطري إمكانات الاستثمار في الغاز
بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة القطري للطاقة، سعد الكعبي، "إمكانات الغاز الضخمة". 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:58+0000
2022-02-16T09:58+0000
2022-02-16T09:58+0000
أخبار قطر اليوم
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وأعلن برزاني في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن مسؤولين من الحكومتين بحثوا أيضا الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي بالقطاع.يشار إلى استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في الدوحة.واستعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع بارزاني علاقات التعاون بين بلديهما، وأوجه دعمها وتعزيزها، كما ناقشا موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع وزير الطاقة القطري إمكانات الاستثمار في الغاز
تابعنا عبر
بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة القطري للطاقة، سعد الكعبي، "إمكانات الغاز الضخمة".
وأعلن برزاني في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن مسؤولين من الحكومتين بحثوا أيضا الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي بالقطاع.
يشار إلى استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في الدوحة.
واستعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
مع بارزاني علاقات التعاون بين بلديهما، وأوجه دعمها وتعزيزها، كما ناقشا موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية
"قنا".