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رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع وزير الطاقة القطري إمكانات الاستثمار في الغاز
رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع وزير الطاقة القطري إمكانات الاستثمار في الغاز
بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة القطري للطاقة، سعد الكعبي، "إمكانات الغاز الضخمة". 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:58+0000
2022-02-16T09:58+0000
أخبار قطر اليوم
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وأعلن برزاني في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن مسؤولين من الحكومتين بحثوا أيضا الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي بالقطاع.يشار إلى استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في الدوحة.واستعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع بارزاني علاقات التعاون بين بلديهما، وأوجه دعمها وتعزيزها، كما ناقشا موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
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أخبار قطر اليوم

رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع وزير الطاقة القطري إمكانات الاستثمار في الغاز

09:58 GMT 16.02.2022
© REUTERS / POOLمسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان
مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / POOL
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بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة القطري للطاقة، سعد الكعبي، "إمكانات الغاز الضخمة".
وأعلن برزاني في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن مسؤولين من الحكومتين بحثوا أيضا الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي بالقطاع.
يشار إلى استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في الدوحة.
واستعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع بارزاني علاقات التعاون بين بلديهما، وأوجه دعمها وتعزيزها، كما ناقشا موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
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