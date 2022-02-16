https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيس-مودرنا-من-المعقول-الاعتقاد-بأن-الوباء-بات-في-مراحله-الأخيرة-1058713862.html
رئيس مودرنا: من المعقول الاعتقاد بأن الوباء بات في مراحله الأخيرة
رئيس مودرنا: من المعقول الاعتقاد بأن الوباء بات في مراحله الأخيرة
قال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل، اليوم الأربعاء، إنه من "المعقول" افتراض أن العالم ربما يقترب من المراحل الأخيرة للوباء. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T16:00+0000
2022-02-16T16:00+0000
2022-02-16T16:00+0000
أوميكرون
فيروس كورونا
علوم
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وأخبر بانسل شبكة "سي إن بي سي" ردا على سؤال حول الآراء التي ترجح بأن العام يشهد الآن المراحل الأخيرة من الوباء: "أعتقد أن هذا سيناريو معقول".وأضاف "هناك احتمال بنسبة 80% أنه مع تطور أوميكرون أو تطور فيروس سارس كوف -2 (المسبب لمرض كوفيد- 19)، سنرى فيروسا أقل وأقل ضراوة، واحتمال بنسبة 20% أن نرى طفرة تالية، والتي ستكون أشد من الحالية".وتابع: "أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم إذ لم يكن أوميكرون شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم حول الكوكب بسبب المتحور".وفقا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت 15.47 مليون حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 73 ألف حالة وفاة في نفس الفترة.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/علماء-الأوبئة-يحذرون-من-تفش-قاس-للإنفلونزا-حول-العالم-بسبب-قيود-كورونا-1058510153.html
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أوميكرون, فيروس كورونا, علوم
رئيس مودرنا: من المعقول الاعتقاد بأن الوباء بات في مراحله الأخيرة
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل، اليوم الأربعاء، إنه من "المعقول" افتراض أن العالم ربما يقترب من المراحل الأخيرة للوباء.
وأخبر بانسل شبكة "سي إن بي سي" ردا على سؤال حول الآراء التي ترجح بأن العام يشهد الآن المراحل الأخيرة من الوباء: "أعتقد أن هذا سيناريو معقول".
وأضاف "هناك احتمال بنسبة 80% أنه مع تطور أوميكرون
أو تطور فيروس سارس كوف -2 (المسبب لمرض كوفيد- 19)، سنرى فيروسا أقل وأقل ضراوة، واحتمال بنسبة 20% أن نرى طفرة تالية، والتي ستكون أشد من الحالية".
وتابع: "أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم إذ لم يكن أوميكرون شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم حول الكوكب بسبب المتحور".
وفقا لمنظمة الصحة العالمية
، سجلت 15.47 مليون حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 73 ألف حالة وفاة في نفس الفترة.