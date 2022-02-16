https://arabic.sputniknews.com/20220216/سحلية-تتحول-إلى-ذكر-حزنا-لوفاة-زوجها-1058715580.html
سحلية تتحول إلى ذكر حزنا لوفاة زوجها
سحلية تتحول إلى ذكر حزنا لوفاة زوجها
تحولت سحلية أنثى من نوع سحالي التنين إلى ذكر متأثرة بحالة حزن شديد أصابتها بعد موت زوجها. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T16:35+0000
2022-02-16T16:35+0000
2022-02-16T16:35+0000
مجتمع
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وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن هذه الواقعة الغريبة حدثت بالفعل في أستراليا، حيث تحولت أنثى سحلية التنين في حوض سي لايف المائي في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا إلى ذكر حزنا على موت زوجها.ونقلت البوابة عن مجلة "ساينس آي في" قولها إن مبيض السلحلية اختفى وظهر مكانه خصيتان، حسبما أكد توم فير، الموظف المسؤول عن الحوض المائي الذي تعيش فيه السحلية.وأضاف توم فير أن الأعضاء الأنثوية للسحلية بدأت تتحول بعد وفاة شريكها، حيث طرأ على جسد السحلية امتداد عظمي فيما بدأ لونها في التغير، كما زاد وزنها.وعمد الباحثون إلى إجراء فحوصات على تلك الحالة النادرة التي حدث للسحلية، واستخدموا الموجات فوق الصوتية للتحقق من حدوث هذا التحول النادر، وجاءت المفاجأة بأن أكدت الفحوصات اختفاء الأنسجة الأنثوية والمبيض وتحول الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى ذكورية.يذكر أن عمليات التحول الجنسي تعد مصدرا لحيرة علماء الأحياء بسبب ندرة حدوثها وعدم توافر معلومات كاملة عنها، وهو ما يصعب الأمر على الباحثين في تحديد أسباب ما حدث لأنثى سحلية التنين، لكن العلماء انتهوا إلى تصنيف ما حدث على أنه عملية بيولوجية لها دور مهم في تطور الزواحف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
سحلية تتحول إلى ذكر حزنا لوفاة زوجها
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تحولت سحلية أنثى من نوع سحالي التنين إلى ذكر متأثرة بحالة حزن شديد أصابتها بعد موت زوجها.
وقالت بوابة "أخبار اليوم"
إن هذه الواقعة الغريبة حدثت بالفعل في أستراليا، حيث تحولت أنثى سحلية التنين في حوض سي لايف المائي في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا إلى ذكر حزنا على موت زوجها.
ونقلت البوابة عن مجلة "ساينس آي في" قولها إن مبيض السلحلية اختفى وظهر مكانه خصيتان، حسبما أكد توم فير، الموظف المسؤول عن الحوض المائي الذي تعيش فيه السحلية.
وأضاف توم فير أن الأعضاء الأنثوية للسحلية بدأت تتحول بعد وفاة شريكها، حيث طرأ على جسد السحلية امتداد عظمي فيما بدأ لونها في التغير، كما زاد وزنها.
وعمد الباحثون إلى إجراء فحوصات على تلك الحالة النادرة التي حدث للسحلية، واستخدموا الموجات فوق الصوتية للتحقق من حدوث هذا التحول النادر، وجاءت المفاجأة بأن أكدت الفحوصات اختفاء الأنسجة الأنثوية والمبيض وتحول الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى ذكورية.
يذكر أن عمليات التحول الجنسي تعد مصدرا لحيرة علماء الأحياء بسبب ندرة حدوثها وعدم توافر معلومات كاملة عنها، وهو ما يصعب الأمر على الباحثين في تحديد أسباب ما حدث لأنثى سحلية التنين، لكن العلماء انتهوا إلى تصنيف ما حدث على أنه عملية بيولوجية لها دور مهم في تطور الزواحف.