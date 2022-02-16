https://arabic.sputniknews.com/20220216/سقوط-مفاجئ-لأتليتيكو-مدريد-أمام-متذيل-الترتيب-فيديو-1058723969.html
سقوط مفاجئ لأتليتيكو مدريد أمام متذيل الترتيب... فيديو
سقوط مفاجئ لأتليتيكو مدريد أمام متذيل الترتيب... فيديو
تلقى أتليتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هزيمة مفاجئة 1-صفر على أرضه وبين جماهيره مساء اليوم الأربعاء بعد الخسارة أمام نظيره ليفانتي... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T21:47+0000
2022-02-16T21:47+0000
2022-02-16T21:47+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/31/1044473162_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_199cf1c33de1d66892d269941cf52699.jpg
في الدقيقة 54، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونزالو ميليرو من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس السلوفينى العملاق يان أوبلاك.وألغى حكم المباراة هدفا لأتليتيكو أحرزه أنخيل كوريا بركلة خلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع، بسبب خطأ خوسيه خيمنيز ضد مارتن كاسيريس، وحصل كوريا على انذار بسبب رد فعله الغاضب على القرار.وهذه هي الخسارة السادسة التي يمنى بها أتليتيكو في عشر مباريات بالدوري الإسباني.وفاقم السقوط المفاجئ مشاكل الفريق، قبل أسبوع من استضافته مانشستر يونايتد في ذهاب دالدور الـ 16لدوري أبطال أوروبا.وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 39 نقطة في المركز الخامس بالتساوى مع برشلونة، فيما ارتفع رصيد ليفانتى إلى 14 نقطة في المركز الأخير وبفارق 10 نقاط عن أول مراكز الأمان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/31/1044473162_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb00a9cc8b80b32a510daf5166813bdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
سقوط مفاجئ لأتليتيكو مدريد أمام متذيل الترتيب... فيديو
تابعنا عبر
تلقى أتليتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هزيمة مفاجئة 1-صفر على أرضه وبين جماهيره مساء اليوم الأربعاء بعد الخسارة أمام نظيره ليفانتي متذيل الترتيب.
في الدقيقة 54، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونزالو ميليرو من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس السلوفينى العملاق يان أوبلاك.
وألغى حكم المباراة هدفا لأتليتيكو
أحرزه أنخيل كوريا بركلة خلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع، بسبب خطأ خوسيه خيمنيز ضد مارتن كاسيريس، وحصل كوريا على انذار بسبب رد فعله الغاضب على القرار.
وهذه هي الخسارة السادسة التي يمنى بها أتليتيكو في عشر مباريات بالدوري الإسباني.
وفاقم السقوط المفاجئ مشاكل الفريق، قبل أسبوع من استضافته مانشستر يونايتد في ذهاب دالدور الـ 16لدوري أبطال أوروبا.
وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 39 نقطة في المركز الخامس بالتساوى مع برشلونة، فيما ارتفع رصيد ليفانتى إلى 14 نقطة في المركز الأخير وبفارق 10 نقاط عن أول مراكز الأمان.