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https://arabic.sputniknews.com/20220216/سقوط-مفاجئ-لأتليتيكو-مدريد-أمام-متذيل-الترتيب-فيديو-1058723969.html
سقوط مفاجئ لأتليتيكو مدريد أمام متذيل الترتيب... فيديو
سقوط مفاجئ لأتليتيكو مدريد أمام متذيل الترتيب... فيديو
تلقى أتليتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هزيمة مفاجئة 1-صفر على أرضه وبين جماهيره مساء اليوم الأربعاء بعد الخسارة أمام نظيره ليفانتي... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T21:47+0000
2022-02-16T21:47+0000
رياضة
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في الدقيقة 54، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونزالو ميليرو من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس السلوفينى العملاق يان أوبلاك.وألغى حكم المباراة هدفا لأتليتيكو أحرزه أنخيل كوريا بركلة خلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع، بسبب خطأ خوسيه خيمنيز ضد مارتن كاسيريس، وحصل كوريا على انذار بسبب رد فعله الغاضب على القرار.وهذه هي الخسارة السادسة التي يمنى بها أتليتيكو في عشر مباريات بالدوري الإسباني.وفاقم السقوط المفاجئ مشاكل الفريق، قبل أسبوع من استضافته مانشستر يونايتد في ذهاب دالدور الـ 16لدوري أبطال أوروبا.وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 39 نقطة في المركز الخامس بالتساوى مع برشلونة، فيما ارتفع رصيد ليفانتى إلى 14 نقطة في المركز الأخير وبفارق 10 نقاط عن أول مراكز الأمان.
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رياضة

سقوط مفاجئ لأتليتيكو مدريد أمام متذيل الترتيب... فيديو

21:47 GMT 16.02.2022
© REUTERS / SUSANA VERAكرات الدوري الإسباني
كرات الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / SUSANA VERA
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تلقى أتليتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هزيمة مفاجئة 1-صفر على أرضه وبين جماهيره مساء اليوم الأربعاء بعد الخسارة أمام نظيره ليفانتي متذيل الترتيب.
في الدقيقة 54، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونزالو ميليرو من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس السلوفينى العملاق يان أوبلاك.
وألغى حكم المباراة هدفا لأتليتيكو أحرزه أنخيل كوريا بركلة خلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع، بسبب خطأ خوسيه خيمنيز ضد مارتن كاسيريس، وحصل كوريا على انذار بسبب رد فعله الغاضب على القرار.
وهذه هي الخسارة السادسة التي يمنى بها أتليتيكو في عشر مباريات بالدوري الإسباني.
وفاقم السقوط المفاجئ مشاكل الفريق، قبل أسبوع من استضافته مانشستر يونايتد في ذهاب دالدور الـ 16لدوري أبطال أوروبا.
وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 39 نقطة في المركز الخامس بالتساوى مع برشلونة، فيما ارتفع رصيد ليفانتى إلى 14 نقطة في المركز الأخير وبفارق 10 نقاط عن أول مراكز الأمان.
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